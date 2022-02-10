11:51 10.02.2022 (обновлено: 13:01 10.02.2022)
ФСБ заподозрила студента из Киева в организации массовых "минирований"
ФСБ: к массовым "минированиям" в нескольких странах причастен студент из Киева Осипчук
Сотрудник ФСБ России
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. К массовому "минированию" школ, больниц и других объектов в нескольких странах причастен киевский студент Антон Осипчук, заявили в ФСБ.
Спецслужба совместно с МВД и СК разыскивает людей, распространявших в конце 2021-го — начале 2022 года в интернете сообщения о "минировании" объектов образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Молдавии, а также в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.
В ведомстве отметили, что цель преступников — дестабилизация обстановки в России и соседних странах и вымогательство денег.
"В ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых сваттинговых интернет-сообществ, а их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон 2003 года рождения, уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (Киев), а также его подельники", — сообщила ФСБ.
Помимо этого, в ведомстве отметили, что в нескольких регионах России задержали 14 участников "сваттинговых" интернет-сообществ. Против них возбудили уголовные дела о заведомо ложных сообщениях о терактах, им грозит до восьми лет колонии. Остальных участников ищут.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. В последние несколько месяцев сообщения о взрывных устройствах в местах массового скопления людей участились. Угрозы не подтверждались ни разу.