https://ria.ru/20220210/minirovanie-1772035806.html

ФСБ заподозрила студента из Киева в организации массовых "минирований"

ФСБ заподозрила студента из Киева в организации массовых "минирований" - РИА Новости, 10.02.2022

ФСБ заподозрила студента из Киева в организации массовых "минирований"

К массовому "минированию" школ, больниц и других объектов в нескольких странах причастен киевский студент Антон Осипчук, заявили в ФСБ. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T11:51

2022-02-10T11:51

2022-02-10T13:01

в мире

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

массовые звонки о "минировании" зданий в россии

киев

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. К массовому "минированию" школ, больниц и других объектов в нескольких странах причастен киевский студент Антон Осипчук, заявили в ФСБ.Спецслужба совместно с МВД и СК разыскивает людей, распространявших в конце 2021-го — начале 2022 года в интернете сообщения о "минировании" объектов образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Молдавии, а также в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.В ведомстве отметили, что цель преступников — дестабилизация обстановки в России и соседних странах и вымогательство денег."В ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых сваттинговых интернет-сообществ, а их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон 2003 года рождения, уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (Киев), а также его подельники", — сообщила ФСБ.Помимо этого, в ведомстве отметили, что в нескольких регионах России задержали 14 участников "сваттинговых" интернет-сообществ. Против них возбудили уголовные дела о заведомо ложных сообщениях о терактах, им грозит до восьми лет колонии. Остальных участников ищут.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. В последние несколько месяцев сообщения о взрывных устройствах в местах массового скопления людей участились. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220203/minirovanie-1770816259.html

https://ria.ru/20220202/minirovanie-1770494774.html

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в мире, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, массовые звонки о "минировании" зданий в россии, киев