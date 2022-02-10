https://ria.ru/20220210/migranty-1772067938.html

Бежавший в Белоруссию солдат назвал миграционную политику Польши геноцидом

Бежавший в Белоруссию солдат назвал миграционную политику Польши геноцидом - РИА Новости, 10.02.2022

Бежавший в Белоруссию солдат назвал миграционную политику Польши геноцидом

Сбежавший в Белоруссию и попросивший в республике убежище польский военнослужащий Эмиль Чечко назвал миграционную политику Польши геноцидом. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:51

2022-02-10T13:51

2022-02-10T15:44

в мире

белоруссия

польша

госпогранкомитет белоруссии

мвд белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 10 фев - РИА Новости. Сбежавший в Белоруссию и попросивший в республике убежище польский военнослужащий Эмиль Чечко назвал миграционную политику Польши геноцидом.Ранее в четверг Чечко заявил, что с 9 по 19 июня прошлого года при его участии были убиты от 200 до 700 мигрантов."Если называть миграционной политикой убийство мигрантов – это геноцид", - сказал Чечко на пресс-конференции.По его мнению, убивая людей, польские власти умышленно нарушают права человека.Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что этот польский военный 1996 года рождения был задержан 16 декабря в пограничной полосе. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему приходилось стрелять в мигрантов. МВД Белоруссии проинформировало, что приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему может грозить до 10 лет заключения, он объявлен в розыск. В Следственном комитете Белоруссии заявили, что сбежавшему в Белоруссию и попросившему политического убежища польскому военнослужащему Чечко известно об убийстве на границе в Польше более 240 мигрантов.

https://ria.ru/20220113/simvol-1767718936.html

https://ria.ru/20220128/migranty-1769941438.html

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Польский солдат Чечко о массовых расстрелах мигрантов на границе с Белоруссией Сбежавший в Белоруссию польский солдат Чечко на организованной для него в Минске пресс-конференции рассказал детали массовых расстрелов мигрантов на границе 2022-02-10T13:51 true PT2M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, белоруссия, польша, госпогранкомитет белоруссии, мвд белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии