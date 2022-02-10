https://ria.ru/20220210/migranty-1772047466.html

Беглый польский солдат Чечко рассказал, что лично расстреливал мигрантов

Беглый польский солдат Чечко рассказал, что лично расстреливал мигрантов - РИА Новости, 10.02.2022

Беглый польский солдат Чечко рассказал, что лично расстреливал мигрантов

Сбежавший в Белоруссию и попросивший в республике убежище польский военнослужащий Эмиль Чечко сообщил, что с 9 по 18 июня 2021 года ежедневно по приказу... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:33

2022-02-10T12:33

2022-02-10T17:38

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 10 фев — РИА Новости. Сбежавший в Белоруссию и попросивший в республике убежище польский военнослужащий Эмиль Чечко сообщил, что с 9 по 18 июня 2021 года ежедневно по приказу польских пограничников участвовал в расстреле групп мигрантов на польско-белорусской границе численностью примерно по 20 человек.В конце января Чечко заявил, что обратился с заявлением в Гаагский трибунал после событий на белорусско-польской границе, связанных с миграционным кризисом. До этого организация "Системная правозащита", которая представляет интересы Чечко в Белоруссии, сообщила, что подготовлено и направлено прокурору Международного уголовного суда в Гааге заявление с прошением возбудить уголовное дело по статье "О геноциде и преступлениях против человечности" в отношении беженцев со стороны Польши и Литвы. Правозащитный центр подготовил письмо совместно с Чечко как свидетелем."В течение десяти дней моего участия в расстрелах могло быть убито от 200 до 700 человек", — сказал Чечко. По его словам, первый расстрел при его участии был совершен 9 июня прошлого года."Нам с моим коллегой приказали убить две группы людей. После того как мы расстреляли первую группу мигрантов, из грузового автомобиля вышла вторая группа мигрантов", — рассказал Чечко. По его словам, трупы сбрасывались в специально подготовленные ямы. "Я пробовал один раз поговорить со своими коллегами по части. Во время нашего разговора сослуживец утверждал, что одна такая яма могла уместить до 72 человек", — добавил Чечко.Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что этот польский военный 1996 года рождения был задержан 16 декабря в пограничной полосе. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему приходилось стрелять в мигрантов. МВД Белоруссии проинформировало, что приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему может грозить до десяти лет заключения, он объявлен в розыск. В Следственном комитете Белоруссии заявили, что сбежавшему в Белоруссию и попросившему политического убежища польскому военнослужащему Чечко известно об убийстве на границе в Польше более 240 мигрантов.На границе Белоруссии и Польши в последние месяцы скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211221/zakhoroneniya-1764703348.html

https://ria.ru/20220129/polsha-1770127090.html

https://ria.ru/20211217/soldat-1764228152.html

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии