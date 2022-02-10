https://ria.ru/20220210/mgu-1772050307.html

Садовничий представил делегации МИД Великобритании потенциал МГУ

Садовничий представил делегации МИД Великобритании потенциал МГУ - РИА Новости, 10.02.2022

Садовничий представил делегации МИД Великобритании потенциал МГУ

Ректор Московского университета Виктор Садовничий представил делегации МИД Великобритании научно-образовательный потенциал МГУ сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:45

2022-02-10T12:45

2022-02-10T12:45

общество

дебора броннерт

лиз трасс

лондон

россия

великобритания

виктор садовничий

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ректор Московского университета Виктор Садовничий представил делегации МИД Великобритании научно-образовательный потенциал МГУ сообщает пресс-служба вуза.10 февраля МГУ посетила делегация МИД Великобритании во главе с министром иностранных дел и по делам Содружества Элизабет Трасс и чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в России Деборой Броннерт."Ректор коротко представил научно-образовательный потенциал ведущего классического университета России, отметил, что Московский университет связывают устойчивые связи с университетским сообществом Великобритании", - сообщает пресс-служба.Садовничий отметил, что одним из важных форматов связей университетских сообществ двух стран стал Форум ректоров России и Великобритании. Первый форум состоялся в Московском университет в 2019 году, несколько дней назад с успехом прошел второй форум. МГУ поддерживает отношения более чем с 50 университетами Великобритании.Как уточняется в сообщении, особое внимание ректор уделил проекту Московского университета в области математического и естественно-научного образования для школьников. "Специализированный учебно-научный центр имени А.Н. Колмогорова за 60 лет подготовил 2,5 тысячи кандидатов и докторов наук, а также членов академии наук. Не менее впечатляющие темпы развития и перспективы демонстрирует и более молодое подразделение МГУ – Университетская гимназия с более широким набором преподаваемых дисциплин", - сообщает пресс-служба вуза.Как уточняется в сообщении, Трасс поблагодарила Садовничего за приглашение посетить Московский университет и отметила свой интерес к преподаванию математики как базовой дисциплины. "Мы знаем, что наше будущее, современные технологии, развитие искусственного интеллекта напрямую зависят от качества математического образования", - сказала министр, слова которой приводит пресс-служба МГУ.Министр рассказала, что по модели СУНЦ имени Колмогорова в Великобритании были основаны две математические школы – при Экзетерском университете и Королевском колледже в Лондоне. "Мы надеемся, что сможем продолжить эту традицию у нас. Нас интересует методика преподавания и то, как мы ее можем заимствовать, чем она будет отличаться от нашей", - подчеркнула министр.Пресс-служба МГУ отмечает, что министр отметила важность механизма встраивания таких школ в общеуниверситетский образовательный процесс.

https://ria.ru/20220210/trass-1772013775.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220209/trass-1771952357.html

лондон

россия

великобритания

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общество, дебора броннерт, лиз трасс, лондон, россия, великобритания, виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова