https://ria.ru/20220210/mayning-1772033893.html

"Новые люди" предложили считать майнинг предпринимательской деятельностью

"Новые люди" предложили считать майнинг предпринимательской деятельностью - РИА Новости, 10.02.2022

"Новые люди" предложили считать майнинг предпринимательской деятельностью

Партия "Новые люди" предлагает официально считать майнинг криптовалют предпринимательской деятельностью и взимать за это налоги, рассказал депутат Госдумы, член РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T11:46

2022-02-10T11:46

2022-02-10T13:10

экономика

технологии

россия

госдума рф

партия "новые люди"

криптовалюта

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Партия "Новые люди" предлагает официально считать майнинг криптовалют предпринимательской деятельностью и взимать за это налоги, рассказал депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев."Мы предлагаем официально считать майнинг предпринимательской деятельностью и, как с любой предпринимательской деятельности, взимать за это налоги", - сказал Ткачев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Также он отметил, что майнинг необходимо разделять на промышленный и малый, частный бизнес, применяя для каждой из групп дифференцированный режим налогообложения. "В целом налоги должны быть удобными и выгодными, чтобы Россия не проигрывала конкуренцию с другими странами, чтобы майнеры оставались в России", - добавил парламентарий."На первом шаге в качестве базы для налогообложения майнинговой деятельности предлагаем использовать объём потребляемой электроэнергии", - уточнил Ткачев.Помимо этого, по его словам, "Новые люди" считают возможным допустить использование майнинга и самозанятым гражданам. "Мы предлагаем разработать и принять два федеральных закона – "О майнинге цифровой валюты" и "О деятельности операторов обмена (обращения или оборота) цифровых валют", - пояснил Ткачев.Партия считает необходимым и создание реестра майнеров. "Проведение аккредитации и лицензирования должно осуществляться через специализированные саморегулируемые организации, подотчетные профильным министерствам", - сказал депутат."Также мы предлагаем объявить криптоамнистию для тех, кто уже накопил капитал в виде оборудования, дата-центров и той же монетки, чтобы люди, предприниматели не боялись выходить в легитимное регулируемое поле и не боялись, что они попадут под налоговый или силовой пресс", - отметил он.Депутат Госдумы от фракции "Новые люди", зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов в свою очередь предложил использовать налоги с майнинга на развитие экологии в стране."Особенно такая история может стать актуальна в регионах Сибири и Дальнего Востока, а окрашенные платежи (с майнинга – ред.) можно дополнительно использовать для введения субсидированных тарифов на электроэнергию для отопления домов в тех городах, где на данный момент используется преимущественно печное отопление", - подчеркнул он.Правительство РФ во вторник утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Криптовалютные площадки предлагается лицензировать, установить к ним требования по ликвидности и капиталу, а также разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных. Согласно документу, иностранная криптобиржа для работы в РФ должна будет иметь представительство на территории страны, а оператором обмена цифровых валют на фиатные сможет стать только российское юрлицо.Кроме этого, планируется сделать организаторами системы обмена цифровых валют банки с универсальной лицензией, зарегистрированные в соответствующем реестре и имеющие необходимую систему для работы, в частности рекомендуется использовать сервис Росфинмониторинга "Прозрачный блокчейн".

https://ria.ru/20220210/mayning-1771998292.html

https://ria.ru/20220127/mayning-1769864190.html

https://ria.ru/20220125/avariya-1769436869.html

https://ria.ru/20211220/mayning-1764578402.html

https://ria.ru/20220128/finansy-1770002803.html

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экономика, технологии, россия, госдума рф, партия "новые люди", криптовалюта