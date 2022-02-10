https://ria.ru/20220210/mayning-1771998292.html

Студентов предупредили об ответственности за майнинг в общежитиях

Студентов предупредили об ответственности за майнинг в общежитиях - РИА Новости, 10.02.2022

Студентов предупредили об ответственности за майнинг в общежитиях

Студенты, которые майнят криптовалюты в общежитиях, могут быть уголовно наказаны, в более мягком случае вуз может истребовать с них деньги за электроэнергию,... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T08:49

2022-02-10T08:49

2022-02-10T08:49

общество

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768805263_0:14:3027:1717_1920x0_80_0_0_bfbdcb019212e00600df388ee37787fc.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Студенты, которые майнят криптовалюты в общежитиях, могут быть уголовно наказаны, в более мягком случае вуз может истребовать с них деньги за электроэнергию, объяснил РИА Новости правовед-криминолог, член адвокатской коллегии "Горгадзе и партнеры" Владимир Шелупахин."Если счёт за электричество выставляется перед вузом, то майнинг может причинить ему значительный материальный ущерб. Если студенты оплачивают счёт сами, то это сугубо их личная ответственность. Главное, чтобы электроэнергию не воровали, за что можно поплатиться свободой", - сказал Шелупахин.Он при этом подчеркнул, что в случае когда за электричество платит вуз, то он может истребовать со студентов деньги в гражданско-правовом порядке."Если же установить личности майнеров не получается, то (надо) заявить в полицию. И в этом случае нарушителям может грозить уголовная ответственность по 165 статье УК (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)", - уточнил юрист.Он также уточнил, как будет определяться, что студент превысил нормы по использованию электроэнергии: "Есть порядок расчетов суммы платежей на одного человека. Если платёж превышает нормативы в значительной степени — это повод руководства обратить на это внимание. Вуз несёт необоснованные убытки".

https://ria.ru/20220129/mayning-1770099091.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии