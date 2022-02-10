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Студентов предупредили об ответственности за майнинг в общежитиях
Студентов предупредили об ответственности за майнинг в общежитиях - РИА Новости, 10.02.2022
Студентов предупредили об ответственности за майнинг в общежитиях
Студенты, которые майнят криптовалюты в общежитиях, могут быть уголовно наказаны, в более мягком случае вуз может истребовать с них деньги за электроэнергию,... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T08:49
2022-02-10T08:49
общество
технологии
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Студенты, которые майнят криптовалюты в общежитиях, могут быть уголовно наказаны, в более мягком случае вуз может истребовать с них деньги за электроэнергию, объяснил РИА Новости правовед-криминолог, член адвокатской коллегии "Горгадзе и партнеры" Владимир Шелупахин."Если счёт за электричество выставляется перед вузом, то майнинг может причинить ему значительный материальный ущерб. Если студенты оплачивают счёт сами, то это сугубо их личная ответственность. Главное, чтобы электроэнергию не воровали, за что можно поплатиться свободой", - сказал Шелупахин.Он при этом подчеркнул, что в случае когда за электричество платит вуз, то он может истребовать со студентов деньги в гражданско-правовом порядке."Если же установить личности майнеров не получается, то (надо) заявить в полицию. И в этом случае нарушителям может грозить уголовная ответственность по 165 статье УК (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)", - уточнил юрист.Он также уточнил, как будет определяться, что студент превысил нормы по использованию электроэнергии: "Есть порядок расчетов суммы платежей на одного человека. Если платёж превышает нормативы в значительной степени — это повод руководства обратить на это внимание. Вуз несёт необоснованные убытки".
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общество, технологии
08:49 10.02.2022
 
Студентов предупредили об ответственности за майнинг в общежитиях

Эксперт Шелупахин: студентов могут привлечь к ответственности за майнинг в общежитиях

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Студенты, которые майнят криптовалюты в общежитиях, могут быть уголовно наказаны, в более мягком случае вуз может истребовать с них деньги за электроэнергию, объяснил РИА Новости правовед-криминолог, член адвокатской коллегии "Горгадзе и партнеры" Владимир Шелупахин.
"Если счёт за электричество выставляется перед вузом, то майнинг может причинить ему значительный материальный ущерб. Если студенты оплачивают счёт сами, то это сугубо их личная ответственность. Главное, чтобы электроэнергию не воровали, за что можно поплатиться свободой", - сказал Шелупахин.
Он при этом подчеркнул, что в случае когда за электричество платит вуз, то он может истребовать со студентов деньги в гражданско-правовом порядке.
"Если же установить личности майнеров не получается, то (надо) заявить в полицию. И в этом случае нарушителям может грозить уголовная ответственность по 165 статье УК (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)", - уточнил юрист.
Он также уточнил, как будет определяться, что студент превысил нормы по использованию электроэнергии: "Есть порядок расчетов суммы платежей на одного человека. Если платёж превышает нормативы в значительной степени — это повод руководства обратить на это внимание. Вуз несёт необоснованные убытки".
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