https://ria.ru/20220210/marshrut-1772104240.html

"ТрансКонтейнер" запустил маршрут Китай-Германия по накладной ЦИМ/СМГС

"ТрансКонтейнер" запустил маршрут Китай-Германия по накладной ЦИМ/СМГС - РИА Новости, 10.02.2022

"ТрансКонтейнер" запустил маршрут Китай-Германия по накладной ЦИМ/СМГС

ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело") запустило свой первый интермодальный сервис для перевозки грузов с использованием единой накладной ЦИМ/СМГС -- из... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T16:00

2022-02-10T16:00

2022-02-10T15:59

россия-китай: главное

ухань

хубэй

трансконтейнер

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МОСКВА, 10 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело") запустило свой первый интермодальный сервис для перевозки грузов с использованием единой накладной ЦИМ/СМГС -- из Китая в Германию.Маршрут проходит через Усть-Лужский контейнерный терминал (УЛКТ, входит в группу Global Ports, где соконтролирующим акционером является Группа "Дело").Единая накладная ЦИМ/СМГС оформляется на весь путь следования по территории стран, применяющих соответствующий документ, и позволяет избежать простоев на пограничных переходах, а также уменьшить вероятность ошибок при переоформлении документов.Тестовая перевозка состоялась в январе, в рамках второй отправки "ТрансКонтейнер" организовал транспортировку 50 контейнеров с товарами народного потребления из китайского города Ухань (провинция Хубэй) в порт Мукран в Германии. Состав отправился из Уханя 20 января и проследовал до пограничного перехода на станции Забайкальск, а затем -- на Усть-Лужский контейнерный терминал. Далее товары проследуют морем до порта назначения в Германии. Время перевозки по территории РФ составило 9 дней, морская часть маршрута займёт три дня. Общее время в пути следования -- 21 день.

https://ria.ru/20220208/torgovlya-1771683605.html

ухань

хубэй

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ухань, хубэй, трансконтейнер