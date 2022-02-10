"ТрансКонтейнер" запустил маршрут Китай-Германия по накладной ЦИМ/СМГС
МОСКВА, 10 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело") запустило свой первый интермодальный сервис для перевозки грузов с использованием единой накладной ЦИМ/СМГС -- из Китая в Германию.
Маршрут проходит через Усть-Лужский контейнерный терминал (УЛКТ, входит в группу Global Ports, где соконтролирующим акционером является Группа "Дело").
Единая накладная ЦИМ/СМГС оформляется на весь путь следования по территории стран, применяющих соответствующий документ, и позволяет избежать простоев на пограничных переходах, а также уменьшить вероятность ошибок при переоформлении документов.
Тестовая перевозка состоялась в январе, в рамках второй отправки "ТрансКонтейнер" организовал транспортировку 50 контейнеров с товарами народного потребления из китайского города Ухань (провинция Хубэй) в порт Мукран в Германии. Состав отправился из Уханя 20 января и проследовал до пограничного перехода на станции Забайкальск, а затем -- на Усть-Лужский контейнерный терминал. Далее товары проследуют морем до порта назначения в Германии. Время перевозки по территории РФ составило 9 дней, морская часть маршрута займёт три дня. Общее время в пути следования -- 21 день.
"В перспективе мы планируем осуществлять отправки грузов из Китая в Германию с использованием унифицированной накладной 3-4 раза в месяц", — отметил директор по развитию бизнеса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона "ТрансКонтейнера" Владимир Хлутков.