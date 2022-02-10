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https://ria.ru/20220210/marshrut-1772104240.html
"ТрансКонтейнер" запустил маршрут Китай-Германия по накладной ЦИМ/СМГС
"ТрансКонтейнер" запустил маршрут Китай-Германия по накладной ЦИМ/СМГС - РИА Новости, 10.02.2022
"ТрансКонтейнер" запустил маршрут Китай-Германия по накладной ЦИМ/СМГС
ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело") запустило свой первый интермодальный сервис для перевозки грузов с использованием единой накладной ЦИМ/СМГС -- из... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T16:00
2022-02-10T15:59
россия-китай: главное
ухань
хубэй
трансконтейнер
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МОСКВА, 10 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело") запустило свой первый интермодальный сервис для перевозки грузов с использованием единой накладной ЦИМ/СМГС -- из Китая в Германию.Маршрут проходит через Усть-Лужский контейнерный терминал (УЛКТ, входит в группу Global Ports, где соконтролирующим акционером является Группа "Дело").Единая накладная ЦИМ/СМГС оформляется на весь путь следования по территории стран, применяющих соответствующий документ, и позволяет избежать простоев на пограничных переходах, а также уменьшить вероятность ошибок при переоформлении документов.Тестовая перевозка состоялась в январе, в рамках второй отправки "ТрансКонтейнер" организовал транспортировку 50 контейнеров с товарами народного потребления из китайского города Ухань (провинция Хубэй) в порт Мукран в Германии. Состав отправился из Уханя 20 января и проследовал до пограничного перехода на станции Забайкальск, а затем -- на Усть-Лужский контейнерный терминал. Далее товары проследуют морем до порта назначения в Германии. Время перевозки по территории РФ составило 9 дней, морская часть маршрута займёт три дня. Общее время в пути следования -- 21 день.
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ухань, хубэй, трансконтейнер
16:00 10.02.2022
 

"ТрансКонтейнер" запустил маршрут Китай-Германия по накладной ЦИМ/СМГС

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовые контейнеры в торговом порту
Грузовые контейнеры в торговом порту - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 10 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело") запустило свой первый интермодальный сервис для перевозки грузов с использованием единой накладной ЦИМ/СМГС -- из Китая в Германию.
Маршрут проходит через Усть-Лужский контейнерный терминал (УЛКТ, входит в группу Global Ports, где соконтролирующим акционером является Группа "Дело").
Единая накладная ЦИМ/СМГС оформляется на весь путь следования по территории стран, применяющих соответствующий документ, и позволяет избежать простоев на пограничных переходах, а также уменьшить вероятность ошибок при переоформлении документов.
Тестовая перевозка состоялась в январе, в рамках второй отправки "ТрансКонтейнер" организовал транспортировку 50 контейнеров с товарами народного потребления из китайского города Ухань (провинция Хубэй) в порт Мукран в Германии. Состав отправился из Уханя 20 января и проследовал до пограничного перехода на станции Забайкальск, а затем -- на Усть-Лужский контейнерный терминал. Далее товары проследуют морем до порта назначения в Германии. Время перевозки по территории РФ составило 9 дней, морская часть маршрута займёт три дня. Общее время в пути следования -- 21 день.
"В перспективе мы планируем осуществлять отправки грузов из Китая в Германию с использованием унифицированной накладной 3-4 раза в месяц", — отметил директор по развитию бизнеса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона "ТрансКонтейнера" Владимир Хлутков.
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Россия-Китай: ГлавноеУханьХубэйТрансКонтейнер
 
 
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