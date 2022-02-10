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В Кремле прокомментировали маневры российских кораблей в Черном море
В Кремле прокомментировали маневры российских кораблей в Черном море - РИА Новости, 10.02.2022
В Кремле прокомментировали маневры российских кораблей в Черном море
Все военные маневры и передвижения российских кораблей в Черном море соответствуют международному праву и не блокируют торговые суда, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:18
2022-02-10T13:18
2022-02-10T15:07
безопасность
черное море
россия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Все военные маневры и передвижения российских кораблей в Черном море соответствуют международному праву и не блокируют торговые суда, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилось сообщение, что российские военные корабли в Чёрном и Азовских морях якобы заблокировали торговые передвижения кораблей. Журналисты попросили Пескова прокомментировать эту информацию, отметив, что об этом заявляют якобы украинские власти."Все военные маневры и передвижения российских кораблей в акватории Чёрного моря производятся в строгом соответствии с международным морским правом", - сообщил Песков, отметив, что никакие передвижения российские корабли не блокируют.
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Десантные корабли Северного и Балтийского флотов зашли в Севастополь. Кадры Минобороны РФ
Десантные корабли Северного и Балтийского флотов зашли в Севастополь. Кадры Минобороны РФ
2022-02-10T13:18
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безопасность, черное море, россия
13:18 10.02.2022 (обновлено: 15:07 10.02.2022)
В Кремле прокомментировали маневры российских кораблей в Черном море
Песков: маневры российских кораблей в Черном море соответствуют международному праву