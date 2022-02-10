https://ria.ru/20220210/makron-1772018407.html
Одна фраза Макрона Путину привела Британию в ярость
"Маленький Наполеон": британцы возмутились предложениями Макрона Путину - РИА Новости, 10.02.2022
Одна фраза Макрона Путину привела Британию в ярость
Читатели британской газеты Daily Mail пришли в ярость из-за статьи, в которой утверждалось, что президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Москву... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T10:45
2022-02-10T10:45
2022-02-10T15:49
в мире
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail пришли в ярость из-за статьи, в которой утверждалось, что президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Москву озвучил предложения по Украине, не согласовав их с союзниками по НАТО."Мелкий, но неизменно высокомерный Макрон не имеет никакого права говорить от имени других членов НАТО, таких как Англия, без нашего согласия. Какой же он дурак!" — считает Nthkent."У Макрона нет полномочий о чем-либо договариваться, он не может говорить за Украину или НАТО, у него нет никаких военных рычагов давления", — вторит ему Bigfeetbigshoes."Единственное, что обещают французы, — что они могут быстрее всех убежать, когда на них нападут", — сыронизировал Stoneman."Лично меня не волнует, кому удастся разрядить обстановку вокруг Украины, меня беспокоит отсутствие диалога с другими странами НАТО перед переговорами. Я вообще не доверяю Макрону. Он следует собственным планам, но не может даже за своим народом уследить", — выразил мнение Ex-Forces and Proud."Маленький Наполеон может говорить только за Францию, но не за ЕС", — написал back_to_1984."Кем он себя возомнил? Какое право имеет какая-либо страна высказывать мнение другой страны? Если Украина не захочет, чтобы другие страны помогли, ни у кого не должно быть причин вмешиваться", — отметил BusyMancBee."Эта ситуация заставляет задуматься, что замышляет Макрон, не так ли? Возможно, он собирается править ЕС после того, как через несколько месяцев его выгонят с поста. Теперь, когда Меркель ушла с дороги, путь для него открыт", — подытожили читатели.Накануне Daily Mail опубликовала статью, согласно которой французский президент во время переговоров с Путиным озвучил некоторые идеи по урегулированию конфликта вокруг Украины. Среди прочего он предложил закрепить за Киевом нейтральный статус, что, в свою очередь, лишит его возможности вступить в НАТО. По информации СМИ, эту инициативу не согласовывали с остальными членами альянса, что может сделать любое соглашение бессмысленным.Западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" в соседнюю страну. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
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в мире, украина, франция, киев, нато, великобритания, эммануэль макрон
10:45 10.02.2022 (обновлено: 15:49 10.02.2022)
"Маленький Наполеон": британцы возмутились предложениями Макрона Путину
Читатели Daily Mail назвали Макрона "маленьким Наполеоном" из-за предложений по Украине
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Mail
пришли в ярость из-за статьи, в которой утверждалось, что президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Москву озвучил предложения по Украине, не согласовав их с союзниками по НАТО.
"Мелкий, но неизменно высокомерный Макрон не имеет никакого права говорить от имени других членов НАТО
, таких как Англия
, без нашего согласия. Какой же он дурак!" — считает Nthkent.
"У Макрона нет полномочий о чем-либо договариваться, он не может говорить за Украину
или НАТО, у него нет никаких военных рычагов давления", — вторит ему Bigfeetbigshoes.
"Единственное, что обещают французы, — что они могут быстрее всех убежать, когда на них нападут", — сыронизировал Stoneman.
"Лично меня не волнует, кому удастся разрядить обстановку вокруг Украины, меня беспокоит отсутствие диалога с другими странами НАТО перед переговорами. Я вообще не доверяю Макрону. Он следует собственным планам, но не может даже за своим народом уследить", — выразил мнение Ex-Forces and Proud.
"Маленький Наполеон может говорить только за Францию
, но не за ЕС", — написал back_to_1984.
"Кем он себя возомнил? Какое право имеет какая-либо страна высказывать мнение другой страны? Если Украина не захочет, чтобы другие страны помогли, ни у кого не должно быть причин вмешиваться", — отметил BusyMancBee.
"Эта ситуация заставляет задуматься, что замышляет Макрон, не так ли? Возможно, он собирается править ЕС после того, как через несколько месяцев его выгонят с поста. Теперь, когда Меркель ушла с дороги, путь для него открыт", — подытожили читатели.
Накануне Daily Mail опубликовала статью, согласно которой французский президент во время переговоров с Путиным озвучил некоторые идеи по урегулированию конфликта вокруг Украины. Среди прочего он предложил закрепить за Киевом
нейтральный статус, что, в свою очередь, лишит его возможности вступить в НАТО. По информации СМИ, эту инициативу не согласовывали с остальными членами альянса, что может сделать любое соглашение бессмысленным.
Западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" в соседнюю страну. В Москве
обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе
американских войск и сил НАТО
.
В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.