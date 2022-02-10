https://ria.ru/20220210/liztrass-1772097291.html

Британского министра высмеяли за попытки скопировать Маргарет Тэтчер

Британцы возмутились снимками Лиз Трасс на Красной площади - РИА Новости, 10.02.2022

Британского министра высмеяли за попытки скопировать Маргарет Тэтчер

Читателей британской газеты Daily Mail возмутили снимки главы МИД Великобритании Лиз Трасс, сделанные во время визита в Москву. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T15:34

2022-02-10T15:34

2022-02-10T17:15

в мире

сергей лавров

маргарет тэтчер

лиз трасс

великобритания

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772041561_0:368:2048:1520_1920x0_80_0_0_a55c744e7bc02a31d68ca79e9887d81c.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Читателей британской газеты Daily Mail возмутили снимки главы МИД Великобритании Лиз Трасс, сделанные во время визита в Москву.Многим комментаторам показалось, что она уделила больше внимания официальному фотографированию на фоне достопримечательностей российской столицы, чем непосредственно встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. Некоторые увидели в этом попытку повторить образ Маргарет Тэтчер, которая приезжала в Россию в 1987 году."Есть ли у Лиз фотограф, как у премьер-министра, для ее фотопостов?" — поинтересовался Excise-man."Она, кажется, пребывает в иллюзии, что простое переодевание в Тэтчер и повторение ее поз на известных фотографиях подтолкнет публику к мысли, будто она действительно обладает лидерскими качествами", — заявил Dennis The."Они нам говорят, что Великобритания должна затянуть пояса, так как не осталось денег. Но когда дело доходит до участия в делах других стран, они быстро достают чековую книжку", — возмутился Anonymous."Эм, значит, она будет стоять там, уперев руки в бедра, и говорить, что Путин "задира"? Мы не страна, а шутка какая-то", — возмутилась Trixie P."Сколько стоит тур Трасс? Она взяла с собой своего парикмахера, консультанта по гардеробу и фотографа?" — задался вопросом snakehead."Министр иностранных дел Великобритании раньше был одной из самых уважаемых должностей в мире, а теперь у нас есть Лиз Трасс, которая больше заинтересована в фотосессиях, чем в серьезных переговорах", — написал peakres.Переговоры министров иностранных дел России и Великобритании состоялись сегодня. Главными темами обсуждения стали требования Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис. Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.

https://ria.ru/20220210/razgovor-1772063203.html

https://ria.ru/20220210/nato-1772066635.html

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, маргарет тэтчер, лиз трасс, великобритания, россия