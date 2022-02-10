Британского министра высмеяли за попытки скопировать Маргарет Тэтчер

15:34 10.02.2022 (обновлено: 17:15 10.02.2022)
Британцы возмутились снимками Лиз Трасс на Красной площади
Читатели Daily Mail возмутились снимками главы британского МИД на Красной площади
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Читателей британской газеты Daily Mail возмутили снимки главы МИД Великобритании Лиз Трасс, сделанные во время визита в Москву.
Многим комментаторам показалось, что она уделила больше внимания официальному фотографированию на фоне достопримечательностей российской столицы, чем непосредственно встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. Некоторые увидели в этом попытку повторить образ Маргарет Тэтчер, которая приезжала в Россию в 1987 году.
"Есть ли у Лиз фотограф, как у премьер-министра, для ее фотопостов?" — поинтересовался Excise-man.
"Она, кажется, пребывает в иллюзии, что простое переодевание в Тэтчер и повторение ее поз на известных фотографиях подтолкнет публику к мысли, будто она действительно обладает лидерскими качествами", — заявил Dennis The.
"Они нам говорят, что Великобритания должна затянуть пояса, так как не осталось денег. Но когда дело доходит до участия в делах других стран, они быстро достают чековую книжку", — возмутился Anonymous.
"Эм, значит, она будет стоять там, уперев руки в бедра, и говорить, что Путин "задира"? Мы не страна, а шутка какая-то", — возмутилась Trixie P.
"Сколько стоит тур Трасс? Она взяла с собой своего парикмахера, консультанта по гардеробу и фотографа?" — задался вопросом snakehead.
"Министр иностранных дел Великобритании раньше был одной из самых уважаемых должностей в мире, а теперь у нас есть Лиз Трасс, которая больше заинтересована в фотосессиях, чем в серьезных переговорах", — написал peakres.
Переговоры министров иностранных дел России и Великобритании состоялись сегодня. Главными темами обсуждения стали требования Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис. Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.