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https://ria.ru/20220210/liztrass-1772097291.html
Британского министра высмеяли за попытки скопировать Маргарет Тэтчер
Британцы возмутились снимками Лиз Трасс на Красной площади - РИА Новости, 10.02.2022
Британского министра высмеяли за попытки скопировать Маргарет Тэтчер
Читателей британской газеты Daily Mail возмутили снимки главы МИД Великобритании Лиз Трасс, сделанные во время визита в Москву. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T15:34
2022-02-10T17:15
в мире
сергей лавров
маргарет тэтчер
лиз трасс
великобритания
россия
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Читателей британской газеты Daily Mail возмутили снимки главы МИД Великобритании Лиз Трасс, сделанные во время визита в Москву.Многим комментаторам показалось, что она уделила больше внимания официальному фотографированию на фоне достопримечательностей российской столицы, чем непосредственно встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. Некоторые увидели в этом попытку повторить образ Маргарет Тэтчер, которая приезжала в Россию в 1987 году."Есть ли у Лиз фотограф, как у премьер-министра, для ее фотопостов?" — поинтересовался Excise-man."Она, кажется, пребывает в иллюзии, что простое переодевание в Тэтчер и повторение ее поз на известных фотографиях подтолкнет публику к мысли, будто она действительно обладает лидерскими качествами", — заявил Dennis The."Они нам говорят, что Великобритания должна затянуть пояса, так как не осталось денег. Но когда дело доходит до участия в делах других стран, они быстро достают чековую книжку", — возмутился Anonymous."Эм, значит, она будет стоять там, уперев руки в бедра, и говорить, что Путин "задира"? Мы не страна, а шутка какая-то", — возмутилась Trixie P."Сколько стоит тур Трасс? Она взяла с собой своего парикмахера, консультанта по гардеробу и фотографа?" — задался вопросом snakehead."Министр иностранных дел Великобритании раньше был одной из самых уважаемых должностей в мире, а теперь у нас есть Лиз Трасс, которая больше заинтересована в фотосессиях, чем в серьезных переговорах", — написал peakres.Переговоры министров иностранных дел России и Великобритании состоялись сегодня. Главными темами обсуждения стали требования Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис. Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.
https://ria.ru/20220210/razgovor-1772063203.html
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в мире, сергей лавров, маргарет тэтчер, лиз трасс, великобритания, россия
15:34 10.02.2022 (обновлено: 17:15 10.02.2022)
 
Британцы возмутились снимками Лиз Трасс на Красной площади

Читатели Daily Mail возмутились снимками главы британского МИД на Красной площади

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Читателей британской газеты Daily Mail возмутили снимки главы МИД Великобритании Лиз Трасс, сделанные во время визита в Москву.
Многим комментаторам показалось, что она уделила больше внимания официальному фотографированию на фоне достопримечательностей российской столицы, чем непосредственно встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. Некоторые увидели в этом попытку повторить образ Маргарет Тэтчер, которая приезжала в Россию в 1987 году.
"Есть ли у Лиз фотограф, как у премьер-министра, для ее фотопостов?" — поинтересовался Excise-man.
"Она, кажется, пребывает в иллюзии, что простое переодевание в Тэтчер и повторение ее поз на известных фотографиях подтолкнет публику к мысли, будто она действительно обладает лидерскими качествами", — заявил Dennis The.
"Они нам говорят, что Великобритания должна затянуть пояса, так как не осталось денег. Но когда дело доходит до участия в делах других стран, они быстро достают чековую книжку", — возмутился Anonymous.
"Эм, значит, она будет стоять там, уперев руки в бедра, и говорить, что Путин "задира"? Мы не страна, а шутка какая-то", — возмутилась Trixie P.
Разговор немного с глухим – Лавров о встрече с главой британского МИД - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
13:30
Лавров сравнил встречу с главой МИД Британии с разговором немого с глухим
"Сколько стоит тур Трасс? Она взяла с собой своего парикмахера, консультанта по гардеробу и фотографа?" — задался вопросом snakehead.
"Министр иностранных дел Великобритании раньше был одной из самых уважаемых должностей в мире, а теперь у нас есть Лиз Трасс, которая больше заинтересована в фотосессиях, чем в серьезных переговорах", — написал peakres.
Переговоры министров иностранных дел России и Великобритании состоялись сегодня. Главными темами обсуждения стали требования Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис. Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
13:43
НАТО не может пожертвовать политикой открытых дверей, заявила Трасс
 
В миреСергей ЛавровМаргарет ТэтчерЛиз ТрассВеликобританияРоссия
 
 
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