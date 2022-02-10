https://ria.ru/20220210/liviya-1772093776.html

Парламент Ливии проголосовал за кандидатуру Башаги на пост премьера

Парламент Ливии проголосовал за кандидатуру Башаги на пост премьера - РИА Новости, 10.02.2022

Парламент Ливии проголосовал за кандидатуру Башаги на пост премьера

Палата представителей (парламент) Ливии проголосовал за кандидатуру Фатхи Башаги на пост нового премьер-министра страны, об этом, как сообщает телеканал... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T15:13

2022-02-10T15:13

2022-02-10T15:45

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КАИР, 10 фев – РИА Новости. Палата представителей (парламент) Ливии проголосовал за кандидатуру Фатхи Башаги на пост нового премьер-министра страны, об этом, как сообщает телеканал "Аль-Арабия", заявил глава заксобрания Агиля Салех.Ранее Башага на протяжении нескольких лет был главой МВД в Правительстве национального согласия (ПНС) Ливии.Действующий глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамид Дбейба ранее заявил, что не намерен передавать власть в стране до проведения президентских выборов."Палата представителей единогласно проголосовала за Фатхи Башагу в качестве премьер-министра", - приводится в заявлении Блейхака.По словам главы парламента Ливии Агилы Салеха, которого цитирует телеканал "Аль-Арабия", заседающий в Триполи Высший государственный совет (ВГС) Ливии также рекомендовал депутатам Палаты представителей проголосовать за Башагу на пост главы правительства. Из семи поданных обращений парламентарии на прошедшем в понедельник заседании утвердили кандидатуры двух ливийских политиков: бывшего главу МВД Правительства национального согласия Фатхи Башагу и бизнесмена Халеда Бибаса. Формально имена обеих претендентов на должность главы правительства должны быть согласованы с Высшим государственным советом (ВГС) Ливии, чья штаб-квартира располагается в Триполи. В четверг в ходе начавшегося заседания парламента стало известно, что Халед Бибас отозвал свою кандидатуру.О необходимости избрания нового главы правительства в парламенте заговорили сразу после переноса, намеченных на 24 декабря 2021 года президентских выборов. Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех в конце января заявил, что Правительство национального единства (ПНЕ) страны утратило свои полномочия, и предложил реструктурировать кабинет. По словам Салеха, полномочия кабинета министров, возглавляемого Абдельхамидом Дбейбой, были прекращены в связи с вынесенным ему парламентом еще в сентябре прошлого года вотумом недоверия, а также с окончанием ранее установленного срока работы правительства – 24 декабря – даты, в которую должны были быть проведены всеобщие выборы.Выступивший во вторник по ливийскому телевидению со специальным обращением Абдельхамид Дбейба заявил, что не будет передавать власть до проведения в стране президентских выборов. Глава ПНЕ отметил, что "не допустит новых переходных этапов, а его правительство продолжит свою работу до передачи выборной власти". По словам премьера, вотум недоверия, вынесенный парламентом его кабинету в сентябре минувшего года, был сфабрикован. Дбейба также отметил, что он готов пересмотреть свое решение баллотироваться на выборах президента, "если другие кандидаты обязуются принять такое же решение".В декабре Верховная избирательная комиссия Ливии предложила парламенту перенести президентские выборы, которые должны были состояться 24 декабря 2021 года. Комиссия отметила, что технически готова провести выборы, однако ввиду форс-мажора не смогла вовремя объявить итоговый список кандидатов, допущенных к выборам. Проведение президентских и парламентских выборов было главным итогом проходившего в начале февраля 2021 года в Женеве Форума ливийского политического диалога под эгидой ООН. На нем же была избрана переходная исполнительная власть Ливии, основной задачей которой была подготовка к всеобщим выборам, назначенным на 24 декабря.

https://ria.ru/20220210/dobycha-1771992774.html

https://ria.ru/20220116/liviya-1768101239.html

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в мире, ливия, правительство национального согласия ливии (пнс), триполи, женева (город), оон