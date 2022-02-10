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Быстрые зарядные станции для электромобилей получат налоговые льготы
Быстрые зарядные станции для электромобилей получат налоговые льготы - РИА Новости, 10.02.2022
Быстрые зарядные станции для электромобилей получат налоговые льготы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о налоговых льготах для производителей и владельцев быстрых зарядных станций для электромобилей,... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:21
2022-02-10T11:21
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о налоговых льготах для производителей и владельцев быстрых зарядных станций для электромобилей, сообщила пресс-служба кабмина."Правительство простимулирует внедрение в России быстрых электрозарядных станций. Производители и владельцы такой инфраструктуры получат значительные налоговые льготы. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Поясняется, что речь идет о работающих от постоянного тока электрозарядных станциях мощностью от 150 кВт с периодом зарядки до 30 минут, они будут включены в перечень объектов и технологий высокой энергетической эффективности. Отмечается также, что на находящиеся в перечне объекты и технологии распространяются налоговые льготы, в частности инвестиционный налоговый кредит, повышающие коэффициенты к норме амортизации и освобождение от налога на имущество."Необходимость принятия постановления обусловлена ростом парка электротранспорта в России, что требует создания массовой сети ЭЗС", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220118/lgoty-1768318068.html
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экономика, михаил мишустин, россия
11:21 10.02.2022
 
Быстрые зарядные станции для электромобилей получат налоговые льготы

Премьер Мишустин подписал постановление о льготах для зарядных станций для электромобилей

© РИА Новости / Людмила Попова / Перейти в фотобанкДемонстрация работы зарядной станции для электромобилей в Санкт Петербурге
Демонстрация работы зарядной станции для электромобилей в Санкт Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Людмила Попова
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Демонстрация работы зарядной станции для электромобилей в Санкт Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о налоговых льготах для производителей и владельцев быстрых зарядных станций для электромобилей, сообщила пресс-служба кабмина.
"Правительство простимулирует внедрение в России быстрых электрозарядных станций. Производители и владельцы такой инфраструктуры получат значительные налоговые льготы. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Поясняется, что речь идет о работающих от постоянного тока электрозарядных станциях мощностью от 150 кВт с периодом зарядки до 30 минут, они будут включены в перечень объектов и технологий высокой энергетической эффективности. Отмечается также, что на находящиеся в перечне объекты и технологии распространяются налоговые льготы, в частности инвестиционный налоговый кредит, повышающие коэффициенты к норме амортизации и освобождение от налога на имущество.
"Необходимость принятия постановления обусловлена ростом парка электротранспорта в России, что требует создания массовой сети ЭЗС", - добавляется в сообщении.
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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