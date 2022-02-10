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Хорошие новости
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Краснокнижный леопард попался на видео в Чечне
Краснокнижный леопард попался на видео в Чечне - РИА Новости, 10.02.2022
Краснокнижный леопард попался на видео в Чечне
Леопард, популяцию которого восстанавливают на Северном Кавказе, был заснят на видео в Чечне, ученые выясняют была ли кошка выпущена в рамках программы... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T08:49
2022-02-10T10:27
общество
россия
кавказ
втб
институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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новости - туризм
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Леопард, популяцию которого восстанавливают на Северном Кавказе, был заснят на видео в Чечне, ученые выясняют была ли кошка выпущена в рамках программы восстановления, говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF) России."В Шаройском районе Чечни заснят леопард. Видео прислал аспирант Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, который получил его от своих чеченских коллег. Вместе с группой научного сопровождения проекта он изучает возможности восстановления кавказского барса на Северном Кавказе", - говорится в сообщении.Как отмечается в сообщении Фонда, по пятнам леопарда ученые будут выяснять, является ли он выпущенным в дикую природу в рамках программы реинтродукции или это неизвестный, дикий леопард."Мы будем ждать информацию от учёных после идентификации этого леопарда по пятнам. Но уже сейчас можно сказать, что леопардов на Кавказе становится больше. По всей видимости, свою роль играет и биологическое сигнальное поле - леопарды, выпущенные в рамках Программы реинтродукции, привлекают других леопардов на эту территорию", - приводятся в сообщении слова главного координатора проектов по сохранению редких видов животных WWF России Натальи Дроновой.Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии нескольких национальных парков и научных учреждений. Финансовую поддержку мониторинга переднеазиатского леопарда на Кавказе осуществляет банк ВТБ.
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общество, россия, кавказ, втб, институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), новости - туризм
08:49 10.02.2022 (обновлено: 10:27 10.02.2022)
 
Краснокнижный леопард попался на видео в Чечне

В Шаройском районе Чечни на видео попал краснокнижный леопард

© РИА Новости / Алексей ДружининЛеопард
Леопард - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Леопард. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Леопард, популяцию которого восстанавливают на Северном Кавказе, был заснят на видео в Чечне, ученые выясняют была ли кошка выпущена в рамках программы восстановления, говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.
"В Шаройском районе Чечни заснят леопард. Видео прислал аспирант Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, который получил его от своих чеченских коллег. Вместе с группой научного сопровождения проекта он изучает возможности восстановления кавказского барса на Северном Кавказе", - говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении Фонда, по пятнам леопарда ученые будут выяснять, является ли он выпущенным в дикую природу в рамках программы реинтродукции или это неизвестный, дикий леопард.
"Мы будем ждать информацию от учёных после идентификации этого леопарда по пятнам. Но уже сейчас можно сказать, что леопардов на Кавказе становится больше. По всей видимости, свою роль играет и биологическое сигнальное поле - леопарды, выпущенные в рамках Программы реинтродукции, привлекают других леопардов на эту территорию", - приводятся в сообщении слова главного координатора проектов по сохранению редких видов животных WWF России Натальи Дроновой.
Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии нескольких национальных парков и научных учреждений. Финансовую поддержку мониторинга переднеазиатского леопарда на Кавказе осуществляет банк ВТБ.
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