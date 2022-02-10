https://ria.ru/20220210/lavrov-1772083083.html

Лавров сравнил Кулебу с Геббельсом

Лавров сравнил Кулебу с Геббельсом - РИА Новости, 10.02.2022

Лавров сравнил Кулебу с Геббельсом

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба превзошел искусство Йозефа Геббельса в плане пропаганды, заявляя, что Киев РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:40

2022-02-10T14:40

2022-02-10T17:12

в мире

владимир зеленский

алексей данилов

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба превзошел искусство Йозефа Геббельса в плане пропаганды, заявляя, что Киев не будет вести прямой диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.Геббельс являлся одним из сподвижников Адольфа Гитлера в нацистской Германии.Как отметил Лавров, в ходе переговоров он напомнил министру иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, что президент Украины Владимир Зеленский, и его министры, и его Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов публично заявляют, что они не будут выполнять минские договоренности."Министр иностранных дел (Украины) Кулеба прямо заявил, что никакого прямого диалога с Донецком и Луганском не будет, поскольку такой диалог в минских договоренностях не предусмотрен. Это, понимаете, уже точно совершенно школа Геббельса или даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено Советом безопасности (ООН) и записано черным по белому, и при этом совершенно не беспокоиться по поводу того, что Лондон, Париж, Берлин или Вашингтон его одернет, это, конечно, положение достаточно комфортное для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать минские договоренности", - сказал Лавров после переговоров.

https://ria.ru/20220209/sabotazh-1771971663.html

https://ria.ru/20220126/pushkov-1769528303.html

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"Школа Геббельса" – Лавров о попытках Киева отказаться от Минских соглашений "Школа Геббельса" – Лавров о попытках Киева отказаться от Минских соглашений 2022-02-10T14:40 true PT0M48S

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