https://ria.ru/20220210/lavrov-1772082024.html

Лавров прокомментировал эвакуацию сотрудников посольств из Украины

Лавров прокомментировал эвакуацию сотрудников посольств из Украины - РИА Новости, 10.02.2022

Лавров прокомментировал эвакуацию сотрудников посольств из Украины

Россия задумалась над тем, что англосаксы, возможно, что-то готовят, раз они вывозят сотрудников посольств из Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:38

2022-02-10T14:38

2022-02-10T14:38

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия задумалась над тем, что англосаксы, возможно, что-то готовят, раз они вывозят сотрудников посольств из Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы уже, кстати, задумались сами: может быть, именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников? Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой. Я не знаю, какие задумки у наших англосаксонских коллег", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220208/pereezd-1771582609.html

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в мире, дмитрий песков, лиз трасс, киев, россия, москва, нато