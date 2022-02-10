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Лавров прокомментировал эвакуацию сотрудников посольств из Украины
Лавров прокомментировал эвакуацию сотрудников посольств из Украины - РИА Новости, 10.02.2022
Лавров прокомментировал эвакуацию сотрудников посольств из Украины
Россия задумалась над тем, что англосаксы, возможно, что-то готовят, раз они вывозят сотрудников посольств из Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:38
2022-02-10T14:38
в мире
дмитрий песков
лиз трасс
киев
россия
москва
нато
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия задумалась над тем, что англосаксы, возможно, что-то готовят, раз они вывозят сотрудников посольств из Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы уже, кстати, задумались сами: может быть, именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников? Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой. Я не знаю, какие задумки у наших англосаксонских коллег", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, дмитрий песков, лиз трасс, киев, россия, москва, нато
14:38 10.02.2022
 
Лавров прокомментировал эвакуацию сотрудников посольств из Украины

Лавров: может, англосаксы что-то готовят, раз они вывозят сотрудников посольств из Украины

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия задумалась над тем, что англосаксы, возможно, что-то готовят, раз они вывозят сотрудников посольств из Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы уже, кстати, задумались сами: может быть, именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников? Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой. Я не знаю, какие задумки у наших англосаксонских коллег", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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