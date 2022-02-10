https://ria.ru/20220210/lavrov-1772072986.html

Лавров прокомментировал заявления о российских войсках на Украине

Лавров прокомментировал заявления о российских войсках на Украине - РИА Новости, 10.02.2022

Лавров прокомментировал заявления о российских войсках на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что оставляет на совести западных стран их утверждения о якобы присутствии российских войск и вооружений на РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:06

2022-02-10T14:06

2022-02-10T14:20

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что оставляет на совести западных стран их утверждения о якобы присутствии российских войск и вооружений на Украине – "это все из разряда highly likely"."Я оставляю на совести наших западных партнеров утверждения относительно присутствия российских войск, тяжелых вооружений на Украине - это все из разряда highly likely. Я приводил примеры - Литвиненко, Скрипали, Навальный - такие же обвинения. Ни разу не то что нам не предъявили факты, но когда мы уже несколько раз подряд напоминаем, что этих фактов нет, просто все эти замечания пропускаются мимо ушей", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс."Нас не хотят слышать, потому что, видимо, мы имеем иные права, не столь значимые на международной арене, как права, как считает Великобритания, которыми она обладает", - добавил министр.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220207/zakharova-1771469177.html

https://ria.ru/20220121/granitsa-1768935284.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, лиз трасс, великобритания, россия, москва, нато