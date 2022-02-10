https://ria.ru/20220210/lavrov-1772060832.html
Лавров: у Москвы и НАТО нет точек соприкосновения о нерасширении альянса
Лавров: у Москвы и НАТО нет точек соприкосновения о нерасширении альянса - РИА Новости, 10.02.2022
Лавров: у Москвы и НАТО нет точек соприкосновения о нерасширении альянса
У Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу о недопустимости расширения альянса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:21
2022-02-10T13:21
2022-02-10T13:35
в мире
сергей лавров
лиз трасс
сша
россия
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. У Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу о недопустимости расширения альянса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы рассказали о наших подходах к дальнейшей работе, прежде всего, с США. И высказали заинтересованность в том, чтобы получить конкретную реакцию Запада, не отговорки, а именно конкретную реакцию на нашу просьбу разъяснить интерференцию западными коллегами тех обязательств, которые были одобрены на высшем уровне в рамках ОБСЕ, и которые предполагают, в том числе, недопустимость укрепления чей бы то ни было безопасности за счёт ослабления безопасности других", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс."Не могу сказать, что у нас здесь вырисовываются какие-то точки соприкосновения, но надеюсь, что сегодняшние переговоры позволили нашим британским коллегам лучше понять то значение, которое для РФ имеет вся эта проблематика", - добавил министр.
https://ria.ru/20220201/reaktsiya-1770580811.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768444637_0:0:2837:2128_1920x0_80_0_0_d3d94992656a7a491f7f85575552d91c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, лиз трасс, сша, россия, обсе
13:21 10.02.2022 (обновлено: 13:35 10.02.2022)
Лавров: у Москвы и НАТО нет точек соприкосновения о нерасширении альянса
Глава МИД Лавров: у Москвы и НАТО пока нет точек соприкосновения о нерасширении альянса