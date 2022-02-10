https://ria.ru/20220210/lavrov-1772060832.html

Лавров: у Москвы и НАТО нет точек соприкосновения о нерасширении альянса

Лавров: у Москвы и НАТО нет точек соприкосновения о нерасширении альянса - РИА Новости, 10.02.2022

Лавров: у Москвы и НАТО нет точек соприкосновения о нерасширении альянса

У Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу о недопустимости расширения альянса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:21

2022-02-10T13:21

2022-02-10T13:35

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. У Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу о недопустимости расширения альянса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы рассказали о наших подходах к дальнейшей работе, прежде всего, с США. И высказали заинтересованность в том, чтобы получить конкретную реакцию Запада, не отговорки, а именно конкретную реакцию на нашу просьбу разъяснить интерференцию западными коллегами тех обязательств, которые были одобрены на высшем уровне в рамках ОБСЕ, и которые предполагают, в том числе, недопустимость укрепления чей бы то ни было безопасности за счёт ослабления безопасности других", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс."Не могу сказать, что у нас здесь вырисовываются какие-то точки соприкосновения, но надеюсь, что сегодняшние переговоры позволили нашим британским коллегам лучше понять то значение, которое для РФ имеет вся эта проблематика", - добавил министр.

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в мире, сергей лавров, лиз трасс, сша, россия, обсе