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Лавров: у Москвы и НАТО нет точек соприкосновения о нерасширении альянса
Лавров: у Москвы и НАТО нет точек соприкосновения о нерасширении альянса - РИА Новости, 10.02.2022
Лавров: у Москвы и НАТО нет точек соприкосновения о нерасширении альянса
У Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу о недопустимости расширения альянса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:21
2022-02-10T13:35
в мире
сергей лавров
лиз трасс
сша
россия
обсе
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. У Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу о недопустимости расширения альянса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы рассказали о наших подходах к дальнейшей работе, прежде всего, с США. И высказали заинтересованность в том, чтобы получить конкретную реакцию Запада, не отговорки, а именно конкретную реакцию на нашу просьбу разъяснить интерференцию западными коллегами тех обязательств, которые были одобрены на высшем уровне в рамках ОБСЕ, и которые предполагают, в том числе, недопустимость укрепления чей бы то ни было безопасности за счёт ослабления безопасности других", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс."Не могу сказать, что у нас здесь вырисовываются какие-то точки соприкосновения, но надеюсь, что сегодняшние переговоры позволили нашим британским коллегам лучше понять то значение, которое для РФ имеет вся эта проблематика", - добавил министр.
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в мире, сергей лавров, лиз трасс, сша, россия, обсе
13:21 10.02.2022 (обновлено: 13:35 10.02.2022)
 
Лавров: у Москвы и НАТО нет точек соприкосновения о нерасширении альянса

Глава МИД Лавров: у Москвы и НАТО пока нет точек соприкосновения о нерасширении альянса

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. У Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу о недопустимости расширения альянса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы рассказали о наших подходах к дальнейшей работе, прежде всего, с США. И высказали заинтересованность в том, чтобы получить конкретную реакцию Запада, не отговорки, а именно конкретную реакцию на нашу просьбу разъяснить интерференцию западными коллегами тех обязательств, которые были одобрены на высшем уровне в рамках ОБСЕ, и которые предполагают, в том числе, недопустимость укрепления чей бы то ни было безопасности за счёт ослабления безопасности других", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс.
"Не могу сказать, что у нас здесь вырисовываются какие-то точки соприкосновения, но надеюсь, что сегодняшние переговоры позволили нашим британским коллегам лучше понять то значение, которое для РФ имеет вся эта проблематика", - добавил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 22:03
Москва ждет реакции НАТО на послание по безопасности, заявил Лавров
 
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