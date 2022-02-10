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Лавров надеется на возобновление сотрудничества Москвы и Лондона
Лавров надеется на возобновление сотрудничества Москвы и Лондона - РИА Новости, 10.02.2022
Лавров надеется на возобновление сотрудничества Москвы и Лондона
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с британской коллегой Лиз Трасс выразил надежду, что Москва и Лондон смогут восстановить механизмы двустороннего... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:25
2022-02-10T11:30
в мире
сергей лавров
лиз трасс
великобритания
россия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с британской коллегой Лиз Трасс выразил надежду, что Москва и Лондон смогут восстановить механизмы двустороннего сотрудничества."Надеюсь, что мы сможем наладить нормальное взаимодействие... Сможем восстановить механизм двустороннего сотрудничества, многочисленные межведомственные связи, которые были прерваны достаточно давно и не по нашей инициативе", - сказал Лавров.
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в мире, сергей лавров, лиз трасс, великобритания, россия
11:25 10.02.2022 (обновлено: 11:30 10.02.2022)
 
Лавров надеется на возобновление сотрудничества Москвы и Лондона

Глава МИД Лавров надеется, что сотрудничество Москвы и Лондона можно возобновить

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с британской коллегой Лиз Трасс выразил надежду, что Москва и Лондон смогут восстановить механизмы двустороннего сотрудничества.
"Надеюсь, что мы сможем наладить нормальное взаимодействие... Сможем восстановить механизм двустороннего сотрудничества, многочисленные межведомственные связи, которые были прерваны достаточно давно и не по нашей инициативе", - сказал Лавров.
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Лавров пообещал взаимность в отношениях с Британией
 
В миреСергей ЛавровЛиз ТрассВеликобританияРоссия
 
 
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