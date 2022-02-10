https://ria.ru/20220210/lavrov-1772028150.html

Лавров надеется на возобновление сотрудничества Москвы и Лондона

Лавров надеется на возобновление сотрудничества Москвы и Лондона - РИА Новости, 10.02.2022

Лавров надеется на возобновление сотрудничества Москвы и Лондона

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с британской коллегой Лиз Трасс выразил надежду, что Москва и Лондон смогут восстановить механизмы двустороннего... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T11:25

2022-02-10T11:25

2022-02-10T11:30

в мире

сергей лавров

лиз трасс

великобритания

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с британской коллегой Лиз Трасс выразил надежду, что Москва и Лондон смогут восстановить механизмы двустороннего сотрудничества."Надеюсь, что мы сможем наладить нормальное взаимодействие... Сможем восстановить механизм двустороннего сотрудничества, многочисленные межведомственные связи, которые были прерваны достаточно давно и не по нашей инициативе", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20220210/lavrov-1772025898.html

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в мире, сергей лавров, лиз трасс, великобритания, россия