https://ria.ru/20220210/lavrov-1772028150.html
Лавров надеется на возобновление сотрудничества Москвы и Лондона
Лавров надеется на возобновление сотрудничества Москвы и Лондона - РИА Новости, 10.02.2022
Лавров надеется на возобновление сотрудничества Москвы и Лондона
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с британской коллегой Лиз Трасс выразил надежду, что Москва и Лондон смогут восстановить механизмы двустороннего... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:25
2022-02-10T11:25
2022-02-10T11:30
в мире
сергей лавров
лиз трасс
великобритания
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360527_0:0:1949:1097_1920x0_80_0_0_4d9fb3830a6151cf9a338b8d62eaa75e.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с британской коллегой Лиз Трасс выразил надежду, что Москва и Лондон смогут восстановить механизмы двустороннего сотрудничества."Надеюсь, что мы сможем наладить нормальное взаимодействие... Сможем восстановить механизм двустороннего сотрудничества, многочисленные межведомственные связи, которые были прерваны достаточно давно и не по нашей инициативе", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20220210/lavrov-1772025898.html
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360527_44:0:1776:1299_1920x0_80_0_0_852fe73736b9337fed6097051b8d273a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, лиз трасс, великобритания, россия
11:25 10.02.2022 (обновлено: 11:30 10.02.2022)
Лавров надеется на возобновление сотрудничества Москвы и Лондона
Глава МИД Лавров надеется, что сотрудничество Москвы и Лондона можно возобновить