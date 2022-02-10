https://ria.ru/20220210/ladakkh-1772009236.html

Посол России прокомментировал спор Индии и Китая из-за Ладакха

Посол России прокомментировал спор Индии и Китая из-за Ладакха - РИА Новости, 10.02.2022

Посол России прокомментировал спор Индии и Китая из-за Ладакха

У Москвы нет планов быть посредником для Индии и КНР из-за территориального спора в Ладакхе, Россия рассчитывает на разрешение ситуации посредством дипломатии,... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T10:01

2022-02-10T10:01

2022-02-10T10:01

кашмир

китай

индия

россия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. У Москвы нет планов быть посредником для Индии и КНР из-за территориального спора в Ладакхе, Россия рассчитывает на разрешение ситуации посредством дипломатии, сказал в интервью РИА Новости назначенный посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов."Нет. Таких планов (быть посредником - ред.) у нас нет. Но если с обеих сторон будет выражено такое пожелание, то безусловно, мы его рассмотрим самым внимательным образом. Планов посредничества у нас нет по простой причине: обе стороны рассматривают территориальный спор между ними как сугубо двухстороннее дело", - сказал Алипов."Мы эту позицию уважаем и вмешиваться не собираемся. Рассчитываем, конечно, что территориальная проблема будет разрешена как можно скорее сугубо дипломатическими способами. Потому что силового решения этого вопроса просто не существует", - подчеркнул дипломат.Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.Новое обострение между Индией и Китаем началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными двух стран, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В начале февраля минувшего года сперва китайское, а после индийское министерства обороны сообщили об отводе дислоцированных после конфликта в регионе войск от северного и южного берегов озера Пангонг. В ходе последних нескольких раундов переговоров командиры войск в Ладакхе обсуждают процесс разъединения на высотах Гогра, Хот-Спрингс и равнинах Депсанг.Результатом противостояния стало охлаждение в отношениях стран, в частности Индия аннулировала ряд контрактов, в которых выиграли китайские компании, запретила ряд китайских компьютерных приложений и отменила закупку ряда наименований оборудования в Китае.

https://ria.ru/20210406/ladakkh-1604379048.html

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китай

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кашмир, китай, индия, россия