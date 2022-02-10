В вузах Тульской области открылись 11 научных лабораторий
© Фото пресс-службы правительства Тульской областиГубернатор Алексей Дюмин в режиме видеоконференцсвязи дал старт работе одиннадцати научным лабораториям в Тульском государственном университете
© Фото пресс-службы правительства Тульской области
ТУЛА, 10 фев - РИА Новости. В крупнейших вузах Тульской области открылись 11 научных лабораторий, в которых будут вестись разработки в сферах обороны и вооружений, экологической безопасности и медицины, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
"Ваши достижения – залог прогресса и достойного будущего нашего региона. Вы помогаете промышленности справляться с глобальными вызовами, создавать конкурентоспособную и качественную продукцию", - сказал глава региона, обращаясь в режиме видеоконференцсвязи к молодым учёным.
Лаборатории открылись в Тульском государственном университете, ТГПУ им. Л.Н. Толстого и в Новомосковском институте Российского химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева.
Ранее федеральный центр поддержал создание и развитие в Туле научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня "ТулаТЕХ". НОЦ сосредоточен на развитии технологий, обеспечивающих национальную безопасность и технологическую независимость России. Благодаря НОЦ привлечены более 180 миллионов рублей федеральных средств для создания новых современных лабораторий, отметили в пресс-службе.
"Создаваемая инфраструктура позволяет решать уникальные исследовательские задачи – в области биотехнологий, математического моделирования, создания "умных" материалов и технологий, в экологии",- сказал представитель пресс-службы.
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