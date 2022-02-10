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В вузах Тульской области открылись 11 научных лабораторий

В вузах Тульской области открылись 11 научных лабораторий - РИА Новости, 10.02.2022

В вузах Тульской области открылись 11 научных лабораторий

крупнейших вузах Тульской области открылись 11 научных лабораторий, в которых будут вестись разработки в сферах обороны и вооружений, экологической безопасности РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T18:20

2022-02-10T18:20

2022-02-10T18:20

тульская область

тульский государственный университет

тула

россия

общество

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ТУЛА, 10 фев - РИА Новости. В крупнейших вузах Тульской области открылись 11 научных лабораторий, в которых будут вестись разработки в сферах обороны и вооружений, экологической безопасности и медицины, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Лаборатории открылись в Тульском государственном университете, ТГПУ им. Л.Н. Толстого и в Новомосковском институте Российского химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева.Ранее федеральный центр поддержал создание и развитие в Туле научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня "ТулаТЕХ". НОЦ сосредоточен на развитии технологий, обеспечивающих национальную безопасность и технологическую независимость России. Благодаря НОЦ привлечены более 180 миллионов рублей федеральных средств для создания новых современных лабораторий, отметили в пресс-службе.

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тульский государственный университет, тула, россия, общество