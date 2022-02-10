https://ria.ru/20220210/krym-1772156821.html

Ханский дворец в Крыму, закрывавшийся из-за трещины, снова ждет туристов

Ханский дворец в Крыму, закрывавшийся из-за трещины, снова ждет туристов - РИА Новости, 10.02.2022

Ханский дворец в Крыму, закрывавшийся из-за трещины, снова ждет туристов

Ханский дворец в крымском Бахчисарае, на одном из корпусов которого появилась трещина, снова открыли для туристов после кратковременной приостановки из-за... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T19:47

2022-02-10T19:47

2022-02-10T19:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Ханский дворец в крымском Бахчисарае, на одном из корпусов которого появилась трещина, снова открыли для туристов после кратковременной приостановки из-за повреждения стены, сообщает пресс-служба министерства культуры Крыма."С 10 февраля открыт для посещения экскурсионный объект "Ханский дворец". Вход посетителей осуществляется через южные ворота дворцового комплекса", – говорится в сообщении.В министерстве подчеркнули, что на объекте "Графский (светский) корпус" продолжаются противоаварийные работы, которые намерены завершить в течение месяца.В крымском муфтияте сказали РИА Новости, что для устранения трещин привлекут высококвалифицированных специалистов. Посещение дворца туристами в связи с проведением противоаварийных работ было приостановлено. Трещина образовалась на стене одного из корпусов дворца при строительных работах на набережной речки Чурук-Су. Причина – сход грунта и отсутствие под стеной фундамента.

https://ria.ru/20220209/bakhchisaray-1771880560.html

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