Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220210/krym-1772156821.html
Ханский дворец в Крыму, закрывавшийся из-за трещины, снова ждет туристов
Ханский дворец в Крыму, закрывавшийся из-за трещины, снова ждет туристов - РИА Новости, 10.02.2022
Ханский дворец в Крыму, закрывавшийся из-за трещины, снова ждет туристов
Ханский дворец в крымском Бахчисарае, на одном из корпусов которого появилась трещина, снова открыли для туристов после кратковременной приостановки из-за... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T19:47
2022-02-10T19:47
туризм
новости - туризм
туризм
общество
россия
бахчисарай (крым)
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771820874_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_99e91577d6223b1dc6551272d7b9db98.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Ханский дворец в крымском Бахчисарае, на одном из корпусов которого появилась трещина, снова открыли для туристов после кратковременной приостановки из-за повреждения стены, сообщает пресс-служба министерства культуры Крыма."С 10 февраля открыт для посещения экскурсионный объект "Ханский дворец". Вход посетителей осуществляется через южные ворота дворцового комплекса", – говорится в сообщении.В министерстве подчеркнули, что на объекте "Графский (светский) корпус" продолжаются противоаварийные работы, которые намерены завершить в течение месяца.В крымском муфтияте сказали РИА Новости, что для устранения трещин привлекут высококвалифицированных специалистов. Посещение дворца туристами в связи с проведением противоаварийных работ было приостановлено. Трещина образовалась на стене одного из корпусов дворца при строительных работах на набережной речки Чурук-Су. Причина – сход грунта и отсутствие под стеной фундамента.
https://ria.ru/20220209/bakhchisaray-1771880560.html
россия
бахчисарай (крым)
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771820874_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7e84f54cce06e976793c90e6204979ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, общество, россия, бахчисарай (крым), республика крым
19:47 10.02.2022
 
Ханский дворец в Крыму, закрывавшийся из-за трещины, снова ждет туристов

Ханский дворец в Крыму, закрывавшийся после появления трещины, снова ждет туристов

© Фото представлено Духовым управления мусульман Республики Крым (ДУМ РК)В результате реставрационных работ в одном из зданий комплекса Ханского дворца в г. Бахчисарай появились трещины
В результате реставрационных работ в одном из зданий комплекса Ханского дворца в г. Бахчисарай появились трещины
© Фото представлено Духовым управления мусульман Республики Крым (ДУМ РК)
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Ханский дворец в крымском Бахчисарае, на одном из корпусов которого появилась трещина, снова открыли для туристов после кратковременной приостановки из-за повреждения стены, сообщает пресс-служба министерства культуры Крыма.
"С 10 февраля открыт для посещения экскурсионный объект "Ханский дворец". Вход посетителей осуществляется через южные ворота дворцового комплекса", – говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что на объекте "Графский (светский) корпус" продолжаются противоаварийные работы, которые намерены завершить в течение месяца.
В крымском муфтияте сказали РИА Новости, что для устранения трещин привлекут высококвалифицированных специалистов. Посещение дворца туристами в связи с проведением противоаварийных работ было приостановлено. Трещина образовалась на стене одного из корпусов дворца при строительных работах на набережной речки Чурук-Су. Причина – сход грунта и отсутствие под стеной фундамента.
В результате реставрационных работ в одном из зданий комплекса Ханского дворца в г. Бахчисарай появились трещины
9 февраля, 14:36Туризм
Ханский дворец в Крыму закрыли для туристов
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмОбществоРоссияБахчисарай (Крым)Республика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала