https://ria.ru/20220210/kriptovalyuta-1772168694.html

Потанин: следует разделить понятия ЦФА и криптовалюты как суррогата денег

Потанин: следует разделить понятия ЦФА и криптовалюты как суррогата денег - РИА Новости, 10.02.2022

Потанин: следует разделить понятия ЦФА и криптовалюты как суррогата денег

Участникам координационного совета РСПП удалось отделить проблематику регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) от проблемы криптовалют как суррогатных... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T21:30

2022-02-10T21:30

2022-02-10T21:33

россия

интеррос

владимир потанин

криптовалюта

гмк "норильский никель"

российский союз промышленников и предпринимателей

экономика

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Участникам координационного совета РСПП удалось отделить проблематику регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) от проблемы криптовалют как суррогатных денег, сообщил российский миллиардер Владимир Потанин, глава компании "Интеррос" и один из основных владельцев "Норильского никеля" по итогам заседания совета в четверг."Эта дискуссия не на ровном месте родилась… Криптовалюты гораздо более сложные и трудно регулируемые, чем вопросы традиционных товаров и услуг в оцифрованной форме… Это важный итог и сегодняшней беседы и того понимания, которое у бизнес-сообщества с регулятором, с правительством, с Центральным банком, с депутатским корпусом достигнуто", - сказал Потанин."Когда мы говорим о криптовалюте, то речь идёт о других формах оцифрованных, знаках или символах, которые используются в гражданском обороте, как суррогатные деньги. И поэтому регулятор в любой стране очень настороженно, а кое-где, как у нас, например, категорически возражает, чтобы в обороте были суррогатные деньги", - добавил бизнесмен."Ввод суррогатных денег в оборот, скажем так, подрывает способность регулятора, в нашем случае Центрального банка, контролировать эмиссию, денежную массу и влиять на инфляцию", - считает Потанин.Потанин также отметил, что экосистема Atomyze, одним из инвесторов которой является "Интеррос", не предусматривает платежи в криптовалюте как за рубежом, так и в будущем на территории РФ."На сегодняшний день так организовано наше законодательство и разрешительная система, что принимать можно только фиатные деньги, причем в расчетах должен обязательно принимать участие банк… Принятие суррогатных денег и криптовалют, похоже, что будет запрещено у нас в стране. Такого варианта не будет, будет только обмен на фиат или токена на токены", - сказал Потанин.Он добавил, что Atomyze также не планирует выпускать криптовалюту.

https://ria.ru/20220208/valyuta-1771773017.html

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россия, интеррос, владимир потанин, криптовалюта, гмк "норильский никель", российский союз промышленников и предпринимателей, экономика