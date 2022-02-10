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https://ria.ru/20220210/kriptovalyuta-1772168694.html
Потанин: следует разделить понятия ЦФА и криптовалюты как суррогата денег
Потанин: следует разделить понятия ЦФА и криптовалюты как суррогата денег - РИА Новости, 10.02.2022
Потанин: следует разделить понятия ЦФА и криптовалюты как суррогата денег
Участникам координационного совета РСПП удалось отделить проблематику регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) от проблемы криптовалют как суррогатных... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T21:30
2022-02-10T21:33
россия
интеррос
владимир потанин
криптовалюта
гмк "норильский никель"
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Участникам координационного совета РСПП удалось отделить проблематику регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) от проблемы криптовалют как суррогатных денег, сообщил российский миллиардер Владимир Потанин, глава компании "Интеррос" и один из основных владельцев "Норильского никеля" по итогам заседания совета в четверг."Эта дискуссия не на ровном месте родилась… Криптовалюты гораздо более сложные и трудно регулируемые, чем вопросы традиционных товаров и услуг в оцифрованной форме… Это важный итог и сегодняшней беседы и того понимания, которое у бизнес-сообщества с регулятором, с правительством, с Центральным банком, с депутатским корпусом достигнуто", - сказал Потанин."Когда мы говорим о криптовалюте, то речь идёт о других формах оцифрованных, знаках или символах, которые используются в гражданском обороте, как суррогатные деньги. И поэтому регулятор в любой стране очень настороженно, а кое-где, как у нас, например, категорически возражает, чтобы в обороте были суррогатные деньги", - добавил бизнесмен."Ввод суррогатных денег в оборот, скажем так, подрывает способность регулятора, в нашем случае Центрального банка, контролировать эмиссию, денежную массу и влиять на инфляцию", - считает Потанин.Потанин также отметил, что экосистема Atomyze, одним из инвесторов которой является "Интеррос", не предусматривает платежи в криптовалюте как за рубежом, так и в будущем на территории РФ."На сегодняшний день так организовано наше законодательство и разрешительная система, что принимать можно только фиатные деньги, причем в расчетах должен обязательно принимать участие банк… Принятие суррогатных денег и криптовалют, похоже, что будет запрещено у нас в стране. Такого варианта не будет, будет только обмен на фиат или токена на токены", - сказал Потанин.Он добавил, что Atomyze также не планирует выпускать криптовалюту.
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россия, интеррос, владимир потанин, криптовалюта, гмк "норильский никель", российский союз промышленников и предпринимателей, экономика
21:30 10.02.2022 (обновлено: 21:33 10.02.2022)
 

Потанин: следует разделить понятия ЦФА и криптовалюты как суррогата денег

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления компании "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин
Президент, председатель правления компании ГМК Норильский никель Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент, председатель правления компании "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Участникам координационного совета РСПП удалось отделить проблематику регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) от проблемы криптовалют как суррогатных денег, сообщил российский миллиардер Владимир Потанин, глава компании "Интеррос" и один из основных владельцев "Норильского никеля" по итогам заседания совета в четверг.
"Эта дискуссия не на ровном месте родилась… Криптовалюты гораздо более сложные и трудно регулируемые, чем вопросы традиционных товаров и услуг в оцифрованной форме… Это важный итог и сегодняшней беседы и того понимания, которое у бизнес-сообщества с регулятором, с правительством, с Центральным банком, с депутатским корпусом достигнуто", - сказал Потанин.
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"Когда мы говорим о криптовалюте, то речь идёт о других формах оцифрованных, знаках или символах, которые используются в гражданском обороте, как суррогатные деньги. И поэтому регулятор в любой стране очень настороженно, а кое-где, как у нас, например, категорически возражает, чтобы в обороте были суррогатные деньги", - добавил бизнесмен.
"Ввод суррогатных денег в оборот, скажем так, подрывает способность регулятора, в нашем случае Центрального банка, контролировать эмиссию, денежную массу и влиять на инфляцию", - считает Потанин.
Потанин также отметил, что экосистема Atomyze, одним из инвесторов которой является "Интеррос", не предусматривает платежи в криптовалюте как за рубежом, так и в будущем на территории РФ.
"На сегодняшний день так организовано наше законодательство и разрешительная система, что принимать можно только фиатные деньги, причем в расчетах должен обязательно принимать участие банк… Принятие суррогатных денег и криптовалют, похоже, что будет запрещено у нас в стране. Такого варианта не будет, будет только обмен на фиат или токена на токены", - сказал Потанин.
Он добавил, что Atomyze также не планирует выпускать криптовалюту.
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РоссияИнтерросВладимир ПотанинКриптовалютаГМК "Норильский никель"Российский союз промышленников и предпринимателейЭкономика
 
 
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