https://ria.ru/20220210/koronavirus-1772127476.html
Клишас получил положительный тест на коронавирус
Клишас получил положительный тест на коронавирус - РИА Новости, 10.02.2022
Клишас получил положительный тест на коронавирус
Председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что получил положительный тест на коронавирус, но болезнь проходит бессимптомно. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T17:26
2022-02-10T17:26
2022-02-10T17:26
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
андрей клишас
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что получил положительный тест на коронавирус, но болезнь проходит бессимптомно.По его словам, в связи с этим он будет отсутствовать на заседании Совфеда в пятницу."Буду отсутствовать на заседании СФ, нахожусь на связи, на даче в Подмосковье, тест на корону положительный, никаких симптомов заболевания нет", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20220210/koronavirus-1772070014.html
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общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, андрей клишас, коронавирус в россии
Клишас получил положительный тест на коронавирус
Член Совета Федерации Андрей Клишас получил положительный тест на коронавирус