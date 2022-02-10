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https://ria.ru/20220210/koronavirus-1772127476.html
Клишас получил положительный тест на коронавирус
Клишас получил положительный тест на коронавирус - РИА Новости, 10.02.2022
Клишас получил положительный тест на коронавирус
Председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что получил положительный тест на коронавирус, но болезнь проходит бессимптомно. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T17:26
2022-02-10T17:26
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
андрей клишас
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что получил положительный тест на коронавирус, но болезнь проходит бессимптомно.По его словам, в связи с этим он будет отсутствовать на заседании Совфеда в пятницу."Буду отсутствовать на заседании СФ, нахожусь на связи, на даче в Подмосковье, тест на корону положительный, никаких симптомов заболевания нет", - сказал сенатор.
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общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, андрей клишас, коронавирус в россии
17:26 10.02.2022
 
Клишас получил положительный тест на коронавирус

Член Совета Федерации Андрей Клишас получил положительный тест на коронавирус

© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас . Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что получил положительный тест на коронавирус, но болезнь проходит бессимптомно.
По его словам, в связи с этим он будет отсутствовать на заседании Совфеда в пятницу.
"Буду отсутствовать на заседании СФ, нахожусь на связи, на даче в Подмосковье, тест на корону положительный, никаких симптомов заболевания нет", - сказал сенатор.
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Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)Коронавирус COVID-19Андрей КлишасКоронавирус в России
 
 
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