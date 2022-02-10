https://ria.ru/20220210/koronavirus-1772127476.html

Клишас получил положительный тест на коронавирус

Клишас получил положительный тест на коронавирус - РИА Новости, 10.02.2022

Клишас получил положительный тест на коронавирус

Председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что получил положительный тест на коронавирус, но болезнь проходит бессимптомно. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T17:26

2022-02-10T17:26

2022-02-10T17:26

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

андрей клишас

коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что получил положительный тест на коронавирус, но болезнь проходит бессимптомно.По его словам, в связи с этим он будет отсутствовать на заседании Совфеда в пятницу."Буду отсутствовать на заседании СФ, нахожусь на связи, на даче в Подмосковье, тест на корону положительный, никаких симптомов заболевания нет", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20220210/koronavirus-1772070014.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, андрей клишас, коронавирус в россии