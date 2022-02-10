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В Москве число вылечившихся от COVID-19 превысило 2,1 миллиона

В Москве число вылечившихся от COVID-19 превысило 2,1 миллиона - РИА Новости, 10.02.2022

В Москве число вылечившихся от COVID-19 превысило 2,1 миллиона

Московские врачи за время пандемии вылечили от COVID-19 более 2,1 миллиона человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:40

2022-02-10T12:40

2022-02-10T12:40

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Московские врачи за время пандемии вылечили от COVID-19 более 2,1 миллиона человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."За сутки госпитализированы 1374 человека. На ИВЛ находятся 629 человек. В городе выздоровели еще 24 364 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 118 897. Выявлено (за сутки - ред.) 22 747 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.Отмечается, что с учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.

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