https://ria.ru/20220210/koronavirus-1771995036.html
У белгородского губернатора Гладкова выявили "омикрон"
У белгородского губернатора Гладкова выявили "омикрон" - РИА Новости, 10.02.2022
У белгородского губернатора Гладкова выявили "омикрон"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в соцсети Instagram, что у него обнаружили штамм коронавируса "омикрон". РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T08:20
2022-02-10T08:20
2022-02-10T08:20
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
омикрон-штамм коронавируса
белгородская область
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 10 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в соцсети Instagram, что у него обнаружили штамм коронавируса "омикрон"."К сожалению, все-таки заболел. Врачи поставили диагноз ковид "омикрон". Чувствую себя неплохо, хотя голос, как вы слышите, почти пропал... Несмотря на болезнь, я остаюсь на связи с коллегами, держу ситуацию в области на личном контроле, работа продолжается. Надеюсь, что болеть буду недолго и удастся быстро поправиться. Как всегда, буду держать вас в курсе происходящего", - написал Гладков.Первый курс вакцинации от коронавирусной инфекции Гладков прошел в феврале-марте прошлого года, а в конце сентября повторно привился от COVID-19.
https://ria.ru/20220209/travnikov-1771804603.html
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общество, здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса, белгородская область, вячеслав гладков
У белгородского губернатора Гладкова выявили "омикрон"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что у него обнаружили "омикрон"