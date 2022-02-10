https://ria.ru/20220210/kompyuter-1772056362.html

Названы самые популярные компьютеры в России

Названы самые популярные компьютеры в России - РИА Новости, 10.02.2022

Названы самые популярные компьютеры в России

В России растет спрос на персональные и портативные компьютеры. На этом фоне производители техники приняли решение перенаправить поставки на наш рынок, сообщает РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:10

2022-02-10T13:10

2022-02-10T13:10

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технологии

компьютерные технологии

apple

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В России растет спрос на персональные и портативные компьютеры. На этом фоне производители техники приняли решение перенаправить поставки на наш рынок, сообщает исследовательская компания IDC.За четвертый квартал 2021 года в Россию было поставлено около 1,9 миллиона настольных и портативных компьютеров, что на 10,7 процентов выше показателей аналогичного периода 2020 года. В пятерку лидеров российского рынка персональных компьютеров вошли компании Lenovo (18,5 процентов), Acer (16,8 процентов), ASUS (15,6 процентов), HP (14,8 процентов) и Dell (6 процентов).Рост спроса отмечается в сегменте ноутбуков, что связано с возросшим спросом населения на универсальные ноутбуки с мощными видеокартами на фоне дефицита видеоускорителей для настольных ПК. Сегмент ноутбуков вырос на 14,6 процентов и составили 1,3 миллиона в штуках. Наибольшее количество ноутбуков, поставленных на российский рынок выпущено под брендом Lenovo. В пятерку ведущих поставщиков ноутбуков также вошли ASUS, Acer, HP и Apple.Нарастить поставки дефицитных компьютеров в Россию вендорам помогло снижение спроса на модели начального и среднего уровня в США, наиболее крупном рынке ПК в мире.

https://ria.ru/20210926/nadezhnost-1751673593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, компьютерные технологии, apple