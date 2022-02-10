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Наука
https://ria.ru/20220210/kompyuter-1772056362.html
Названы самые популярные компьютеры в России
Названы самые популярные компьютеры в России - РИА Новости, 10.02.2022
Названы самые популярные компьютеры в России
В России растет спрос на персональные и портативные компьютеры. На этом фоне производители техники приняли решение перенаправить поставки на наш рынок, сообщает РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:10
2022-02-10T13:10
наука
технологии
компьютерные технологии
apple
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В России растет спрос на персональные и портативные компьютеры. На этом фоне производители техники приняли решение перенаправить поставки на наш рынок, сообщает исследовательская компания IDC.За четвертый квартал 2021 года в Россию было поставлено около 1,9 миллиона настольных и портативных компьютеров, что на 10,7 процентов выше показателей аналогичного периода 2020 года. В пятерку лидеров российского рынка персональных компьютеров вошли компании Lenovo (18,5 процентов), Acer (16,8 процентов), ASUS (15,6 процентов), HP (14,8 процентов) и Dell (6 процентов).Рост спроса отмечается в сегменте ноутбуков, что связано с возросшим спросом населения на универсальные ноутбуки с мощными видеокартами на фоне дефицита видеоускорителей для настольных ПК. Сегмент ноутбуков вырос на 14,6 процентов и составили 1,3 миллиона в штуках. Наибольшее количество ноутбуков, поставленных на российский рынок выпущено под брендом Lenovo. В пятерку ведущих поставщиков ноутбуков также вошли ASUS, Acer, HP и Apple.Нарастить поставки дефицитных компьютеров в Россию вендорам помогло снижение спроса на модели начального и среднего уровня в США, наиболее крупном рынке ПК в мире.
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технологии, компьютерные технологии, apple
13:10 10.02.2022
 

Названы самые популярные компьютеры в России

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В России растет спрос на персональные и портативные компьютеры. На этом фоне производители техники приняли решение перенаправить поставки на наш рынок, сообщает исследовательская компания IDC.
За четвертый квартал 2021 года в Россию было поставлено около 1,9 миллиона настольных и портативных компьютеров, что на 10,7 процентов выше показателей аналогичного периода 2020 года. В пятерку лидеров российского рынка персональных компьютеров вошли компании Lenovo (18,5 процентов), Acer (16,8 процентов), ASUS (15,6 процентов), HP (14,8 процентов) и Dell (6 процентов).
Рост спроса отмечается в сегменте ноутбуков, что связано с возросшим спросом населения на универсальные ноутбуки с мощными видеокартами на фоне дефицита видеоускорителей для настольных ПК. Сегмент ноутбуков вырос на 14,6 процентов и составили 1,3 миллиона в штуках. Наибольшее количество ноутбуков, поставленных на российский рынок выпущено под брендом Lenovo. В пятерку ведущих поставщиков ноутбуков также вошли ASUS, Acer, HP и Apple.
Нарастить поставки дефицитных компьютеров в Россию вендорам помогло снижение спроса на модели начального и среднего уровня в США, наиболее крупном рынке ПК в мире.
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