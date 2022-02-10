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Актрису Зинаиду Кириенко госпитализировали с COVID-19
Актрису Зинаиду Кириенко госпитализировали с COVID-19 - РИА Новости, 10.02.2022
Актрису Зинаиду Кириенко госпитализировали с COVID-19
Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко госпитализирована с коронавирусом, сообщил РИА Новости ее сын Максим. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T17:21
2022-02-10T17:21
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко госпитализирована с коронавирусом, сообщил РИА Новости ее сын Максим."Да, это правда", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что состояние актрисы "неважное, не очень хорошее".Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года (88 лет). Известна ролями в таких фильмах, как "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "Любовь земная" Евгения Матвеева, "Два капитана" Евгения Карелова.
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новости культуры, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:21 10.02.2022
 
Актрису Зинаиду Кириенко госпитализировали с COVID-19

Народную артистку РСФСР Зинаиду Кириенко госпитализировали с COVID-19

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктриса Зинаида Кириенко
Актриса Зинаида Кириенко - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Актриса Зинаида Кириенко
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко госпитализирована с коронавирусом, сообщил РИА Новости ее сын Максим.
"Да, это правда", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что состояние актрисы "неважное, не очень хорошее".
Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года (88 лет). Известна ролями в таких фильмах, как "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "Любовь земная" Евгения Матвеева, "Два капитана" Евгения Карелова.
Актер Борис Щербаков - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
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