https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772142949.html
Токаев делает все для нормализации обстановки в Казахстане, заявил Путин
Токаев делает все для нормализации обстановки в Казахстане, заявил Путин - РИА Новости, 10.02.2022
Токаев делает все для нормализации обстановки в Казахстане, заявил Путин
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев делает все, чтобы обстановка в стране окончательно нормализовалась, в обществе поддерживают курс руководства на решение РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T18:30
2022-02-10T18:30
2022-02-10T18:50
беспорядки в казахстане
россия
казахстан
здоровье - общество
владимир путин
касым-жомарт токаев
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев делает все, чтобы обстановка в стране окончательно нормализовалась, в обществе поддерживают курс руководства на решение масштабных задач, Россия со своей стороны будет поддерживать президента Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин."Касым-Жомарт Кемелевич делает все, чтобы обстановка окончательно нормализовалась. Мы видим, что жизнь в Казахстане вернулась в стабильное, спокойное русло. В обществе всецело поддерживают курс руководства страны на решение масштабных задач. И мы со своей стороны, Россия, будем делать все, для того чтобы поддержать президента Казахстана", - сказал Путин после встречи с Токаевым.Он выразил уверенность, что сотрудничество двух стран будет и далее расширяться, "идти по нарастающей"."Для этого имеются все объективные условия", - подчеркнул Путин.Он добавил, что РФ и Казахстан связывают по-настоящему прочные союзнические и добрососедские узы, в текущем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений."Эти отношения основаны на принципах надежной взаимоподдержки, уважения и учетов интересов друг друга", - сказал Путин. Путин также отметил, что Токаев проинформировал о том, что в Казахстане начинается реализация комплексного плана первоочередных мер, направленных на то, чтобы повысить социальную защищенность граждан, искоренить коррупцию, модернизировать экономику, укрепить силовые структуры страны."Мы желаем казахстанским партнерам успехов в выполнении намеченных планов и готовы всемерно этому содействовать", - сказал президент России.
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россия, казахстан, здоровье - общество, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире
18:30 10.02.2022 (обновлено: 18:50 10.02.2022)
Токаев делает все для нормализации обстановки в Казахстане, заявил Путин
Президент Путин: Токаев делает все для окончательной нормализации обстановки в Казахстане
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев делает все, чтобы обстановка в стране окончательно нормализовалась, в обществе поддерживают курс руководства на решение масштабных задач, Россия со своей стороны будет поддерживать президента Казахстана, заявил
президент РФ Владимир Путин.
"Касым-Жомарт Кемелевич делает все, чтобы обстановка окончательно нормализовалась. Мы видим, что жизнь в Казахстане
вернулась в стабильное, спокойное русло. В обществе всецело поддерживают курс руководства страны на решение масштабных задач. И мы со своей стороны, Россия
, будем делать все, для того чтобы поддержать президента Казахстана", - сказал Путин после встречи с Токаевым.
Он выразил уверенность, что сотрудничество двух стран будет и далее расширяться, "идти по нарастающей".
"Для этого имеются все объективные условия", - подчеркнул Путин
.
Он добавил, что РФ и Казахстан связывают по-настоящему прочные союзнические и добрососедские узы, в текущем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений.
"Эти отношения основаны на принципах надежной взаимоподдержки, уважения и учетов интересов друг друга", - сказал Путин.
Путин также отметил, что Токаев проинформировал о том, что в Казахстане начинается реализация комплексного плана первоочередных мер, направленных на то, чтобы повысить социальную защищенность граждан, искоренить коррупцию, модернизировать экономику, укрепить силовые структуры страны.
"Мы желаем казахстанским партнерам успехов в выполнении намеченных планов и готовы всемерно этому содействовать", - сказал президент России.