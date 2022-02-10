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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
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Токаев делает все для нормализации обстановки в Казахстане, заявил Путин
Токаев делает все для нормализации обстановки в Казахстане, заявил Путин - РИА Новости, 10.02.2022
Токаев делает все для нормализации обстановки в Казахстане, заявил Путин
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев делает все, чтобы обстановка в стране окончательно нормализовалась, в обществе поддерживают курс руководства на решение РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T18:30
2022-02-10T18:50
беспорядки в казахстане
россия
казахстан
здоровье - общество
владимир путин
касым-жомарт токаев
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев делает все, чтобы обстановка в стране окончательно нормализовалась, в обществе поддерживают курс руководства на решение масштабных задач, Россия со своей стороны будет поддерживать президента Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин."Касым-Жомарт Кемелевич делает все, чтобы обстановка окончательно нормализовалась. Мы видим, что жизнь в Казахстане вернулась в стабильное, спокойное русло. В обществе всецело поддерживают курс руководства страны на решение масштабных задач. И мы со своей стороны, Россия, будем делать все, для того чтобы поддержать президента Казахстана", - сказал Путин после встречи с Токаевым.Он выразил уверенность, что сотрудничество двух стран будет и далее расширяться, "идти по нарастающей"."Для этого имеются все объективные условия", - подчеркнул Путин.Он добавил, что РФ и Казахстан связывают по-настоящему прочные союзнические и добрососедские узы, в текущем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений."Эти отношения основаны на принципах надежной взаимоподдержки, уважения и учетов интересов друг друга", - сказал Путин. Путин также отметил, что Токаев проинформировал о том, что в Казахстане начинается реализация комплексного плана первоочередных мер, направленных на то, чтобы повысить социальную защищенность граждан, искоренить коррупцию, модернизировать экономику, укрепить силовые структуры страны."Мы желаем казахстанским партнерам успехов в выполнении намеченных планов и готовы всемерно этому содействовать", - сказал президент России.
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россия, казахстан, здоровье - общество, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире
18:30 10.02.2022 (обновлено: 18:50 10.02.2022)
 
Токаев делает все для нормализации обстановки в Казахстане, заявил Путин

Президент Путин: Токаев делает все для окончательной нормализации обстановки в Казахстане

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев делает все, чтобы обстановка в стране окончательно нормализовалась, в обществе поддерживают курс руководства на решение масштабных задач, Россия со своей стороны будет поддерживать президента Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Касым-Жомарт Кемелевич делает все, чтобы обстановка окончательно нормализовалась. Мы видим, что жизнь в Казахстане вернулась в стабильное, спокойное русло. В обществе всецело поддерживают курс руководства страны на решение масштабных задач. И мы со своей стороны, Россия, будем делать все, для того чтобы поддержать президента Казахстана", - сказал Путин после встречи с Токаевым.
Он выразил уверенность, что сотрудничество двух стран будет и далее расширяться, "идти по нарастающей".
"Для этого имеются все объективные условия", - подчеркнул Путин.
Он добавил, что РФ и Казахстан связывают по-настоящему прочные союзнические и добрососедские узы, в текущем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений.
"Эти отношения основаны на принципах надежной взаимоподдержки, уважения и учетов интересов друг друга", - сказал Путин.
Путин также отметил, что Токаев проинформировал о том, что в Казахстане начинается реализация комплексного плана первоочередных мер, направленных на то, чтобы повысить социальную защищенность граждан, искоренить коррупцию, модернизировать экономику, укрепить силовые структуры страны.
"Мы желаем казахстанским партнерам успехов в выполнении намеченных планов и готовы всемерно этому содействовать", - сказал президент России.
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
Вчера, 16:52
Путин и Токаев договорились о расширении сети российских вузов в Казахстане
 
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