https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772142949.html

Токаев делает все для нормализации обстановки в Казахстане, заявил Путин

Токаев делает все для нормализации обстановки в Казахстане, заявил Путин - РИА Новости, 10.02.2022

Токаев делает все для нормализации обстановки в Казахстане, заявил Путин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев делает все, чтобы обстановка в стране окончательно нормализовалась, в обществе поддерживают курс руководства на решение РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T18:30

2022-02-10T18:30

2022-02-10T18:50

беспорядки в казахстане

россия

казахстан

здоровье - общество

владимир путин

касым-жомарт токаев

в мире

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев делает все, чтобы обстановка в стране окончательно нормализовалась, в обществе поддерживают курс руководства на решение масштабных задач, Россия со своей стороны будет поддерживать президента Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин."Касым-Жомарт Кемелевич делает все, чтобы обстановка окончательно нормализовалась. Мы видим, что жизнь в Казахстане вернулась в стабильное, спокойное русло. В обществе всецело поддерживают курс руководства страны на решение масштабных задач. И мы со своей стороны, Россия, будем делать все, для того чтобы поддержать президента Казахстана", - сказал Путин после встречи с Токаевым.Он выразил уверенность, что сотрудничество двух стран будет и далее расширяться, "идти по нарастающей"."Для этого имеются все объективные условия", - подчеркнул Путин.Он добавил, что РФ и Казахстан связывают по-настоящему прочные союзнические и добрососедские узы, в текущем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений."Эти отношения основаны на принципах надежной взаимоподдержки, уважения и учетов интересов друг друга", - сказал Путин. Путин также отметил, что Токаев проинформировал о том, что в Казахстане начинается реализация комплексного плана первоочередных мер, направленных на то, чтобы повысить социальную защищенность граждан, искоренить коррупцию, модернизировать экономику, укрепить силовые структуры страны."Мы желаем казахстанским партнерам успехов в выполнении намеченных планов и готовы всемерно этому содействовать", - сказал президент России.

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россия, казахстан, здоровье - общество, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире