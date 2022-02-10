Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772136445.html
Путин заявил, что благодаря позиции Токаева и ОДКБ в Казахстан вернулся мир
Путин заявил, что благодаря позиции Токаева и ОДКБ в Казахстан вернулся мир - РИА Новости, 10.02.2022
Путин заявил, что благодаря позиции Токаева и ОДКБ в Казахстан вернулся мир
Благодаря твердой позиции президента Казахстана и при поддержке России и ОДКБ в короткое время удалось на казахстанскую землю вернуть мир, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T18:02
2022-02-10T18:25
беспорядки в казахстане
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
россия
в мире
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772085959_225:564:2863:2048_1920x0_80_0_0_5291d28fb974d7bfdaa77c082dcec1fb.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Благодаря твердой позиции президента Казахстана и при поддержке России и ОДКБ в короткое время удалось на казахстанскую землю вернуть мир, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым."Благодаря твердой позиции президента Токаева и решительной поддержке России, всех союзников по Организации договора о коллективной безопасности удалось в самый короткий срок взять ситуацию под контроль, восстановить закон, порядок, вернуть на казахстанскую землю мир и спокойствие", - сказал Путин.При этом ОДКБ убедительно продемонстрировала способность эффективно реагировать на возникающие угрозы, оперативно задействовать миротворческие силы для защиты безопасности и интересов государств-участников, подчеркнул он.
https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772113646.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772085959_578:585:2529:2048_1920x0_80_0_0_82cc9291ab6e1ce99e4cc5d2be28ecde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия, в мире, одкб
18:02 10.02.2022 (обновлено: 18:25 10.02.2022)
 
Путин заявил, что благодаря позиции Токаева и ОДКБ в Казахстан вернулся мир

Путин: благодаря позиции Токаева, поддержке России и ОДКБ в Казахстан вернулся мир

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Благодаря твердой позиции президента Казахстана и при поддержке России и ОДКБ в короткое время удалось на казахстанскую землю вернуть мир, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.
"Благодаря твердой позиции президента Токаева и решительной поддержке России, всех союзников по Организации договора о коллективной безопасности удалось в самый короткий срок взять ситуацию под контроль, восстановить закон, порядок, вернуть на казахстанскую землю мир и спокойствие", - сказал Путин.
При этом ОДКБ убедительно продемонстрировала способность эффективно реагировать на возникающие угрозы, оперативно задействовать миротворческие силы для защиты безопасности и интересов государств-участников, подчеркнул он.
Сотрудники полиции возле пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
16:39
У СВР были сведения о подготовке беспорядков в Казахстане, заявил Нарышкин
 
Беспорядки в КазахстанеКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевРоссияВ миреОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала