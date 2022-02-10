https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772136445.html

Путин заявил, что благодаря позиции Токаева и ОДКБ в Казахстан вернулся мир

Путин заявил, что благодаря позиции Токаева и ОДКБ в Казахстан вернулся мир - РИА Новости, 10.02.2022

Путин заявил, что благодаря позиции Токаева и ОДКБ в Казахстан вернулся мир

Благодаря твердой позиции президента Казахстана и при поддержке России и ОДКБ в короткое время удалось на казахстанскую землю вернуть мир, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T18:02

2022-02-10T18:02

2022-02-10T18:25

беспорядки в казахстане

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

россия

в мире

одкб

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Благодаря твердой позиции президента Казахстана и при поддержке России и ОДКБ в короткое время удалось на казахстанскую землю вернуть мир, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым."Благодаря твердой позиции президента Токаева и решительной поддержке России, всех союзников по Организации договора о коллективной безопасности удалось в самый короткий срок взять ситуацию под контроль, восстановить закон, порядок, вернуть на казахстанскую землю мир и спокойствие", - сказал Путин.При этом ОДКБ убедительно продемонстрировала способность эффективно реагировать на возникающие угрозы, оперативно задействовать миротворческие силы для защиты безопасности и интересов государств-участников, подчеркнул он.

https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772113646.html

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казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия, в мире, одкб