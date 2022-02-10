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В МИД прокомментировали назначение Умарова министром информации Казахстана
В МИД прокомментировали назначение Умарова министром информации Казахстана - РИА Новости, 10.02.2022
В МИД прокомментировали назначение Умарова министром информации Казахстана
Москва будет работать со всеми членами правительства Казахстана, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник, комментируя... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:05
2022-02-10T11:33
в мире
россия
казахстан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр стерник
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва будет работать со всеми членами правительства Казахстана, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник, комментируя назначение Аскара Умарова министром информации и общественного развития Казахстана.Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил ранее, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым, мотивировав это взглядами последнего. Он привел несколько цитат Умарова, в которых тот нелестно отзывается о русских. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после этого заявил, что на космодроме Байконур, который Россия использует для запусков на территории Казахстана, не будут рады новому министру.“Что касается кадрового назначения, то "оселком" будут служить дела, а не заявления, причём 10-летней давности. Данный вопрос комментировал официальный представитель Кремля”, - указал Стерник. “Мы будем работать со всеми членами правительства”, - подчеркнул он.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия считает назначение министра внутренним делом Казахстана, но националистические заявления Умарова неприемлемы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что Россия готова работать со всеми членами нового кабмина Казахстана, а судить об Умарове необходимо по его заявлениям в новом статусе.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220113/mid-1767704437.html
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в мире, россия, казахстан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр стерник, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), касым-жомарт токаев
11:05 10.02.2022 (обновлено: 11:33 10.02.2022)
 
В МИД прокомментировали назначение Умарова министром информации Казахстана

Глава департамента МИД Стерник: работаем со всем кабмином Казахстана, включая Умарова

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва будет работать со всеми членами правительства Казахстана, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник, комментируя назначение Аскара Умарова министром информации и общественного развития Казахстана.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил ранее, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым, мотивировав это взглядами последнего. Он привел несколько цитат Умарова, в которых тот нелестно отзывается о русских. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после этого заявил, что на космодроме Байконур, который Россия использует для запусков на территории Казахстана, не будут рады новому министру.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 16:57
МИД отреагировал на заявления министра информации Казахстана
“Что касается кадрового назначения, то "оселком" будут служить дела, а не заявления, причём 10-летней давности. Данный вопрос комментировал официальный представитель Кремля”, - указал Стерник. “Мы будем работать со всеми членами правительства”, - подчеркнул он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия считает назначение министра внутренним делом Казахстана, но националистические заявления Умарова неприемлемы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что Россия готова работать со всеми членами нового кабмина Казахстана, а судить об Умарове необходимо по его заявлениям в новом статусе.
Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 12:40
Примаков отказался работать с новым министром информации Казахстана
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Читайте полный текст интервью >>
Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 17:26
Почему казахстанскому министру закрыт въезд в Россию
 
В миреРоссияКазахстанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр СтерникФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Касым-Жомарт Токаев
 
 
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