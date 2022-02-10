https://ria.ru/20220210/kansk-1772052271.html

Источник: в Канске подростку дали пять лет колонии за обучение терроризму

Источник: в Канске подростку дали пять лет колонии за обучение терроризму - РИА Новости, 10.02.2022

Источник: в Канске подростку дали пять лет колонии за обучение терроризму

Суд в Канске (Красноярский край) приговорил одного подростка к пяти годам колонии за обучение работе со взрывчаткой для последующей организации терактов, а еще... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:56

2022-02-10T12:56

2022-02-10T17:10

происшествия

канск

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КРАСНОЯРСК, 10 фев — РИА Новости. Суд в Канске (Красноярский край) приговорил одного подростка к пяти годам колонии за обучение работе со взрывчаткой для последующей организации терактов, а еще двух освободил за помощь следствию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее в СМИ сообщалось, что подростки из Канска собирались взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. В связи с этим история и получила федеральную известность, однако официально эти данные не подтверждались."1-й Восточный окружной военный суд вынес подросткам из Канска приговор. Суд приговорил 16-летнего подростка к пяти годам колонии по статье о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Двух других освободил от уголовной ответственности, так как они оказали содействие следствию", — сказал собеседник агентства.По данным регионального главка СК России, с октября 2019-го по июнь 2020 года молодые люди "объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности". В частности, считает следствие, они учились обращаться со взрывчаткой.По материалам УФСБ, подросткам вменили прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности, четыре эпизода изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору, три эпизода незаконного хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.

https://ria.ru/20220210/minirovanie-1772035806.html

канск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, канск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)