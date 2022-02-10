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Источник: в Канске подростку дали пять лет колонии за обучение терроризму
Источник: в Канске подростку дали пять лет колонии за обучение терроризму - РИА Новости, 10.02.2022
Источник: в Канске подростку дали пять лет колонии за обучение терроризму
Суд в Канске (Красноярский край) приговорил одного подростка к пяти годам колонии за обучение работе со взрывчаткой для последующей организации терактов, а еще... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:56
2022-02-10T17:10
происшествия
канск
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КРАСНОЯРСК, 10 фев — РИА Новости. Суд в Канске (Красноярский край) приговорил одного подростка к пяти годам колонии за обучение работе со взрывчаткой для последующей организации терактов, а еще двух освободил за помощь следствию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее в СМИ сообщалось, что подростки из Канска собирались взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. В связи с этим история и получила федеральную известность, однако официально эти данные не подтверждались."1-й Восточный окружной военный суд вынес подросткам из Канска приговор. Суд приговорил 16-летнего подростка к пяти годам колонии по статье о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Двух других освободил от уголовной ответственности, так как они оказали содействие следствию", — сказал собеседник агентства.По данным регионального главка СК России, с октября 2019-го по июнь 2020 года молодые люди "объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности". В частности, считает следствие, они учились обращаться со взрывчаткой.По материалам УФСБ, подросткам вменили прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности, четыре эпизода изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору, три эпизода незаконного хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.
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РИА Новости
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96
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происшествия, канск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
12:56 10.02.2022 (обновлено: 17:10 10.02.2022)
 
Источник: в Канске подростку дали пять лет колонии за обучение терроризму

Школьника из Канска, планировавшего теракт в Minecraft, приговорили к пяти годам колонии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде
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КРАСНОЯРСК, 10 фев — РИА Новости. Суд в Канске (Красноярский край) приговорил одного подростка к пяти годам колонии за обучение работе со взрывчаткой для последующей организации терактов, а еще двух освободил за помощь следствию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее в СМИ сообщалось, что подростки из Канска собирались взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. В связи с этим история и получила федеральную известность, однако официально эти данные не подтверждались.
"1-й Восточный окружной военный суд вынес подросткам из Канска приговор. Суд приговорил 16-летнего подростка к пяти годам колонии по статье о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Двух других освободил от уголовной ответственности, так как они оказали содействие следствию", — сказал собеседник агентства.
По данным регионального главка СК России, с октября 2019-го по июнь 2020 года молодые люди "объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности". В частности, считает следствие, они учились обращаться со взрывчаткой.
По материалам УФСБ, подросткам вменили прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности, четыре эпизода изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору, три эпизода незаконного хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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ПроисшествияКанскСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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