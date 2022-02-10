Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/kamaz-1772019546.html
"Камаз" объявил о старте продаж грузовиков "Компас"
"Камаз" объявил о старте продаж грузовиков "Компас" - РИА Новости, 10.02.2022
"Камаз" объявил о старте продаж грузовиков "Компас"
"Камаз" начал продажи своей новинки - малотоннажных грузовиков "Компас", первые автомобили уже поступили дилерам, говорится в релизе автопроизводителя. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T10:49
2022-02-10T10:49
экономика
россия
вьетнам
авто
пакистан
daimler ag
ростех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772018390_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_139f51cfaa356d8971ac1a2f0d6e9f23.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Камаз" начал продажи своей новинки - малотоннажных грузовиков "Компас", первые автомобили уже поступили дилерам, говорится в релизе автопроизводителя."Стартовали продажи автомобилей "Компас" - сообщила компания. Она уточнила, что первые автомобили полной массой 9,5 тонны со шторным механизмом открытия тента уже поступили дилерам Приволжского федерального округа: "Автолидер-Северу" и "Камавтокомплект-Ижевску".В "Камазе" напомнили, что проект "Компас" стартует с двух моделей: "Компас-9" полной массой 9,5 тонны и "Компас-12" – 11,99 тонны. Это машины развозного класса, они предназначены для работы в городе и пригороде, а также могут применяться в междугородних перевозках.Во втором полугодии 2022 года компания планирует вывести на рынок более компактную и легкую модель линейки - "Компас-5" - полной массой 5,5 тонны."Камаз" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).
https://ria.ru/20211208/argentina-1762675399.html
https://ria.ru/20210621/mishustin-1737854453.html
россия
вьетнам
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772018390_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_081cc378515f9de5867af40be64ba7b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, вьетнам, авто, пакистан, daimler ag, ростех
10:49 10.02.2022
 
"Камаз" объявил о старте продаж грузовиков "Компас"

"Камаз" объявил о старте продаж малотоннажных грузовиков "Компас"

© Фото : ПАО “КАМАЗ”Среднетоннажный грузовик "Компас"
Среднетоннажный грузовик Компас - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Фото : ПАО “КАМАЗ”
Среднетоннажный грузовик "Компас"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Камаз" начал продажи своей новинки - малотоннажных грузовиков "Компас", первые автомобили уже поступили дилерам, говорится в релизе автопроизводителя.
"Стартовали продажи автомобилей "Компас" - сообщила компания. Она уточнила, что первые автомобили полной массой 9,5 тонны со шторным механизмом открытия тента уже поступили дилерам Приволжского федерального округа: "Автолидер-Северу" и "Камавтокомплект-Ижевску".
Грузовые тягачи КамАЗ 5490 NEO - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря 2021, 04:43
Аргентина предложила России сборку продукции "КамАЗа" на своих мощностях
В "Камазе" напомнили, что проект "Компас" стартует с двух моделей: "Компас-9" полной массой 9,5 тонны и "Компас-12" – 11,99 тонны. Это машины развозного класса, они предназначены для работы в городе и пригороде, а также могут применяться в междугородних перевозках.
Во втором полугодии 2022 года компания планирует вывести на рынок более компактную и легкую модель линейки - "Компас-5" - полной массой 5,5 тонны.
"Камаз" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).
Грузовые автомобили у цеха завода КАМАЗ в Набережных челнах - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня 2021, 10:15
Мишустин поручил предоставить субсидии "Камазу"
 
ЭкономикаРоссияВьетнамАвтоПакистанDaimler AGРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала