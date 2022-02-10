https://ria.ru/20220210/kamaz-1772019546.html
"Камаз" объявил о старте продаж грузовиков "Компас"
"Камаз" объявил о старте продаж грузовиков "Компас" - РИА Новости, 10.02.2022
"Камаз" объявил о старте продаж грузовиков "Компас"
"Камаз" начал продажи своей новинки - малотоннажных грузовиков "Компас", первые автомобили уже поступили дилерам, говорится в релизе автопроизводителя. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T10:49
2022-02-10T10:49
2022-02-10T10:49
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Камаз" начал продажи своей новинки - малотоннажных грузовиков "Компас", первые автомобили уже поступили дилерам, говорится в релизе автопроизводителя."Стартовали продажи автомобилей "Компас" - сообщила компания. Она уточнила, что первые автомобили полной массой 9,5 тонны со шторным механизмом открытия тента уже поступили дилерам Приволжского федерального округа: "Автолидер-Северу" и "Камавтокомплект-Ижевску".В "Камазе" напомнили, что проект "Компас" стартует с двух моделей: "Компас-9" полной массой 9,5 тонны и "Компас-12" – 11,99 тонны. Это машины развозного класса, они предназначены для работы в городе и пригороде, а также могут применяться в междугородних перевозках.Во втором полугодии 2022 года компания планирует вывести на рынок более компактную и легкую модель линейки - "Компас-5" - полной массой 5,5 тонны."Камаз" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).
https://ria.ru/20211208/argentina-1762675399.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, вьетнам, авто, пакистан, daimler ag, ростех
"Камаз" объявил о старте продаж грузовиков "Компас"
"Камаз" объявил о старте продаж малотоннажных грузовиков "Компас"
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
"Камаз" начал продажи своей новинки - малотоннажных грузовиков "Компас", первые автомобили уже поступили дилерам, говорится в релизе автопроизводителя
.
"Стартовали продажи автомобилей "Компас" - сообщила компания. Она уточнила, что первые автомобили полной массой 9,5 тонны со шторным механизмом открытия тента уже поступили дилерам Приволжского федерального округа: "Автолидер-Северу" и "Камавтокомплект-Ижевску".
В "Камазе" напомнили, что проект "Компас" стартует с двух моделей: "Компас-9" полной массой 9,5 тонны и "Компас-12" – 11,99 тонны. Это машины развозного класса, они предназначены для работы в городе и пригороде, а также могут применяться в междугородних перевозках.
Во втором полугодии 2022 года компания планирует вывести на рынок более компактную и легкую модель линейки - "Компас-5" - полной массой 5,5 тонны.
"Камаз" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).