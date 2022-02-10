Итальянские предприниматели не хотят терять бизнес в России, заявил посол
Посол Разов заявил, что итальянские предприниматели не хотят сворачивать бизнес в России
Посол России в Италии Сергей Разов. Архивное фото
РИМ, 10 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Ситуация вокруг Украины, санкционные угрозы осложняют положение итальянских бизнесменов, ведущих дела с Россией, однако они не намерены терять свои позиции на российском рынке, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Сергей Разов.
"Конечно, ситуация вокруг Украины, санкционные угрозы не добавляют стабильности. Вместе с тем, итальянские предприниматели не склонны терять наработанные десятилетиями ниши на российском рынке… У нас работает более 500 итальянских компаний и они не собираются сворачивать свой бизнес. Продолжается реализация действующих соглашений, подписываются новые", - заявил российский дипломат.
В этой связи Разов напомнил о том, что 26 января состоялась встреча президента России Владимира Путина в формате видеоконференции с видными представителями итальянского бизнеса. По его словам, она была весьма конкретной и продолжалась 2,5 часа.
"Состоялся конструктивный диалог по основным направлениям сотрудничества в сфере бизнеса. Основой нашего взаимодействия, как известно, является сотрудничество в энергетической сфере. И в очередной раз президент заверил итальянских партнеров в надежности поставок российских энергоносителей в Италию. Подчеркнул, что благодаря существующим долгосрочным контрактам Италия покупает российский газ по ценам ниже рыночных. Отметил также, что в 2021 году поставки увеличились на 2 млрд кубометров, по сравнению с 2020 годом", - сказал Разов.
Среди других драйверов роста взаимного товарооборота посол РФ выделил локализацию производства итальянских компаний на территории России, промышленную кооперацию, а также реализацию совместных проектов в сфере "зеленой" энергетики.
"Продолжается переход от поставок продукции с маркой "сделано в Италии" к углублению производственной кооперации по принципу "сделано с Италией". Такая модель органично сочетает в себе накопленный опыт, технологии итальянских компаний и производство на местном уровне с использованием российских ресурсов, рабочей силы и инвестиций", - заявил собеседник агентства.
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