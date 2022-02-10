https://ria.ru/20220210/italiya-1772030490.html

Итальянские предприниматели не хотят терять бизнес в России, заявил посол

Итальянские предприниматели не хотят терять бизнес в России, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2022

Итальянские предприниматели не хотят терять бизнес в России, заявил посол

Ситуация вокруг Украины, санкционные угрозы осложняют положение итальянских бизнесменов, ведущих дела с Россией, однако они не намерены терять свои позиции на... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T11:33

2022-02-10T11:33

2022-02-10T11:33

владимир путин

россия

италия

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РИМ, 10 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Ситуация вокруг Украины, санкционные угрозы осложняют положение итальянских бизнесменов, ведущих дела с Россией, однако они не намерены терять свои позиции на российском рынке, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Сергей Разов."Конечно, ситуация вокруг Украины, санкционные угрозы не добавляют стабильности. Вместе с тем, итальянские предприниматели не склонны терять наработанные десятилетиями ниши на российском рынке… У нас работает более 500 итальянских компаний и они не собираются сворачивать свой бизнес. Продолжается реализация действующих соглашений, подписываются новые", - заявил российский дипломат.В этой связи Разов напомнил о том, что 26 января состоялась встреча президента России Владимира Путина в формате видеоконференции с видными представителями итальянского бизнеса. По его словам, она была весьма конкретной и продолжалась 2,5 часа.Среди других драйверов роста взаимного товарооборота посол РФ выделил локализацию производства итальянских компаний на территории России, промышленную кооперацию, а также реализацию совместных проектов в сфере "зеленой" энергетики."Продолжается переход от поставок продукции с маркой "сделано в Италии" к углублению производственной кооперации по принципу "сделано с Италией". Такая модель органично сочетает в себе накопленный опыт, технологии итальянских компаний и производство на местном уровне с использованием российских ресурсов, рабочей силы и инвестиций", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220208/gaz-1771718039.html

https://ria.ru/20220204/nato-1771179715.html

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италия

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владимир путин, россия, италия, украина, в мире