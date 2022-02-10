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В США одобрили потенциальную продажу 36 истребителей F-15 Индонезии
В США одобрили потенциальную продажу 36 истребителей F-15 Индонезии - РИА Новости, 10.02.2022
В США одобрили потенциальную продажу 36 истребителей F-15 Индонезии
Американская администрация одобрила потенциальную продажу Индонезии 36 истребителей F-15 почти на 14 миллиардов долларов, сообщило агентство по оборонному... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T23:41
2022-02-10T23:41
2022-02-10T23:41
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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Индонезии 36 истребителей F-15 почти на 14 миллиардов долларов, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США."Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Индонезии самолетов F-15ID и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 13,9 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс.В сообщении говорится, что Индонезии предполагается продать 36 истребителей.
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в мире, индонезия, министерство обороны сша, сша, f-15se
В США одобрили потенциальную продажу 36 истребителей F-15 Индонезии
Пентагон: Белый дом одобрил потенциальную продажу 36 истребителей F-15 Индонезии