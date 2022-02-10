https://ria.ru/20220210/istrebiteli-1772175778.html

В США одобрили потенциальную продажу 36 истребителей F-15 Индонезии

В США одобрили потенциальную продажу 36 истребителей F-15 Индонезии - РИА Новости, 10.02.2022

В США одобрили потенциальную продажу 36 истребителей F-15 Индонезии

Американская администрация одобрила потенциальную продажу Индонезии 36 истребителей F-15 почти на 14 миллиардов долларов, сообщило агентство по оборонному... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T23:41

2022-02-10T23:41

2022-02-10T23:41

в мире

индонезия

министерство обороны сша

сша

f-15se

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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Индонезии 36 истребителей F-15 почти на 14 миллиардов долларов, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США."Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Индонезии самолетов F-15ID и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 13,9 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс.В сообщении говорится, что Индонезии предполагается продать 36 истребителей.

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индонезия

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в мире, индонезия, министерство обороны сша, сша, f-15se