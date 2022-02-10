https://ria.ru/20220210/istra-1772041580.html

У ограбивших "Пятерочку" в Истре нашли 43 тысячи рублей, сообщил источник

У ограбивших "Пятерочку" в Истре нашли 43 тысячи рублей, сообщил источник - РИА Новости, 10.02.2022

У ограбивших "Пятерочку" в Истре нашли 43 тысячи рублей, сообщил источник

У налетчиков, ограбивших магазин "Пятерочка" возле подмосковной Истры, нашли 43 тысячи рублей из похищенных 205 тысяч, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:11

2022-02-10T12:11

2022-02-10T17:45

происшествия

истра

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. У налетчиков, ограбивших магазин "Пятерочка" возле подмосковной Истры, нашли 43 тысячи рублей из похищенных 205 тысяч, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Всего нападавшие похитили из кассы 205 тысяч рублей и скрылись. Всю похищенную сумму у них не нашли, только у одного из них — около 43 тысяч рублей", — отметил собеседник агентства.Он уточнил, что подозреваемых, четырех граждан Таджикистана, задержали в деревне Чесноково.По данным правоохранительных органов, ночью 9 февраля двое мужчин с бейсбольными битами напали на магазин в Истре, избили директора заведения и продавщицу — она скончалась на месте — и похитили деньги из кассы. После этого они вышли на улицу, где их ожидали сообщники: один из них находился вблизи магазина и следил за обстановкой, другой был за рулем машины. Уходя, они избили супруга пострадавшей, который приехал забирать ее с работы, и прокололи колеса его машины.Вскоре подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Максимальное наказание, которое им грозит, по первой статье — десять лет лишения свободы, по второй — двенадцать.

https://ria.ru/20220209/ograblenie-1771886572.html

https://ria.ru/20220209/ograblenie-1771824621.html

истра

московская область (подмосковье)

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происшествия, истра, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)