https://ria.ru/20220210/iskusstvennost-1772170834.html

МИД указал на искусственность обоснования Лондоном введения новых санкций

МИД указал на искусственность обоснования Лондоном введения новых санкций - РИА Новости, 10.02.2022

МИД указал на искусственность обоснования Лондоном введения новых санкций

Лондону уже можно не задумываться над обоснованием возможности введения санкций против Москвы, всем очевидна искусственность их доводов, заявила в четверг... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T22:07

2022-02-10T22:07

2022-02-10T22:07

владимир соловьев (телеведущий)

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

лондон

великобритания

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НОВОСИБИРСК, 10 фев - РИА Новости. Лондону уже можно не задумываться над обоснованием возможности введения санкций против Москвы, всем очевидна искусственность их доводов, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Много букв лишних уже было использовано. Можно было просто в принципе уже не подставлять ни одну причину, потому что все понимают сегодня: все, что идёт после слова "санкции" в виде объяснения, уже никого не интересует. Потому что все понимают искусственный характер всех этих увязок и привязок", - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20220210/tvity-1772169736.html

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владимир соловьев (телеведущий), мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), лондон, великобритания