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МИД указал на искусственность обоснования Лондоном введения новых санкций
МИД указал на искусственность обоснования Лондоном введения новых санкций - РИА Новости, 10.02.2022
МИД указал на искусственность обоснования Лондоном введения новых санкций
Лондону уже можно не задумываться над обоснованием возможности введения санкций против Москвы, всем очевидна искусственность их доводов, заявила в четверг... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T22:07
2022-02-10T22:07
2022-02-10T22:07
владимир соловьев (телеведущий)
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
лондон
великобритания
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НОВОСИБИРСК, 10 фев - РИА Новости. Лондону уже можно не задумываться над обоснованием возможности введения санкций против Москвы, всем очевидна искусственность их доводов, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Много букв лишних уже было использовано. Можно было просто в принципе уже не подставлять ни одну причину, потому что все понимают сегодня: все, что идёт после слова "санкции" в виде объяснения, уже никого не интересует. Потому что все понимают искусственный характер всех этих увязок и привязок", - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
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владимир соловьев (телеведущий), мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), лондон, великобритания
МИД указал на искусственность обоснования Лондоном введения новых санкций
Захарова указала на искусственность обоснования Лондоном возможности введения санкций