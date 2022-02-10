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МИД указал на искусственность обоснования Лондоном введения новых санкций
МИД указал на искусственность обоснования Лондоном введения новых санкций - РИА Новости, 10.02.2022
МИД указал на искусственность обоснования Лондоном введения новых санкций
Лондону уже можно не задумываться над обоснованием возможности введения санкций против Москвы, всем очевидна искусственность их доводов, заявила в четверг... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T22:07
2022-02-10T22:07
владимир соловьев (телеведущий)
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
лондон
великобритания
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НОВОСИБИРСК, 10 фев - РИА Новости. Лондону уже можно не задумываться над обоснованием возможности введения санкций против Москвы, всем очевидна искусственность их доводов, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Много букв лишних уже было использовано. Можно было просто в принципе уже не подставлять ни одну причину, потому что все понимают сегодня: все, что идёт после слова "санкции" в виде объяснения, уже никого не интересует. Потому что все понимают искусственный характер всех этих увязок и привязок", - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
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владимир соловьев (телеведущий), мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), лондон, великобритания
22:07 10.02.2022
 
МИД указал на искусственность обоснования Лондоном введения новых санкций

Захарова указала на искусственность обоснования Лондоном возможности введения санкций

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 10 фев - РИА Новости. Лондону уже можно не задумываться над обоснованием возможности введения санкций против Москвы, всем очевидна искусственность их доводов, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Много букв лишних уже было использовано. Можно было просто в принципе уже не подставлять ни одну причину, потому что все понимают сегодня: все, что идёт после слова "санкции" в виде объяснения, уже никого не интересует. Потому что все понимают искусственный характер всех этих увязок и привязок", - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
Вчера, 21:48
МИД заявил, что Трасс свела переговоры с Лавровым к "озвучиванию твитов"
 
Владимир Соловьев (телеведущий)Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛондонВеликобритания
 
 
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