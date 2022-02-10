https://ria.ru/20220210/iran-1771994245.html

СМИ: в США заявили, что Иран может произвести материал для ядерной бомбы

СМИ: в США заявили, что Иран может произвести материал для ядерной бомбы - РИА Новости, 10.02.2022

СМИ: в США заявили, что Иран может произвести материал для ядерной бомбы

Высокопоставленные официальные лица администрации президента США Джо Байдена заявили сенаторам, что Иран может произвести достаточно материала для ядерной бомбы РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T08:12

2022-02-10T08:12

2022-02-10T08:12

в мире

нед прайс

дональд трамп

россия

тегеран (город)

франция

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Высокопоставленные официальные лица администрации президента США Джо Байдена заявили сенаторам, что Иран может произвести достаточно материала для ядерной бомбы всего за два месяца, сообщила газета Politico.По информации издания, данная оценка была представлена в ходе закрытого брифинга. Один из сенаторов, как пишет издание, назвал эту оценку "отрезвляющей и шокирующей".Восьмой раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) во вторник возобновился в Вене, однако официального заседания совместной комиссии еще не было.Еще в ходе седьмого раунда, в декабре 2021 года, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс как скромный и призвал Тегеран относиться к вопросу серьезно.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20220207/iran-1771422069.html

https://ria.ru/20220207/iran-1771421730.html

россия

тегеран (город)

франция

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в мире, нед прайс, дональд трамп, россия, тегеран (город), франция, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)