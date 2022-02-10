https://ria.ru/20220210/integratsiya-1772039410.html

ПСБ интегрировал Apple Pay и Google Pay в Telegram для бизнеса

ПСБ интегрировал Apple Pay и Google Pay в Telegram для бизнеса - РИА Новости, 10.02.2022

ПСБ интегрировал Apple Pay и Google Pay в Telegram для бизнеса

ПСБ создал продукт для приема платежей в Telegram, в котором можно производить оплату не только картой, но и при помощи платежных сервисов Apple Pay и Google... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:04

2022-02-10T12:04

2022-02-10T12:03

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. ПСБ создал продукт для приема платежей в Telegram, в котором можно производить оплату не только картой, но и при помощи платежных сервисов Apple Pay и Google Pay, сообщает пресс-служба банка.Также для продвижения бизнеса в Telegram банк предоставил предпринимателям готовый конструктор интернет-магазина, позволяющий создать его в несколько кликов в формате чат-бота с каталогом товаров и услуг, корзиной заказов и онлайн-оплатой. Ранее это могли сделать только предприниматели, владеющие навыками программирования. Теперь, при помощи нового сервиса ПСБ, это могут сделать и те, у кого нет таких компетенций – всё формируется через web-интерфейс по заранее подготовленному шаблону. Предпринимателю самостоятельно нужно только наполнить витрину своего интернет-магазина, загрузив файл с данными о товарах в формате .xls, .csv или .yml, и направить заявку на привязку к аккаунту эквайринга и фискализации."Мы постоянно внедряем решения, позволяющие улучшать банковские сервисы, в том числе расширяя их функционал в популярных мессенджерах. Поэтому мы запустили в Telegram дополнительные опции приема платежей через Apple Pay и Google Pay, значительно упрощающие процедуру оплаты, - сказал Никита Хомутов, директор департамента эквайринга ПСБ. - Совместно с нашим технологическим партнёром компанией Botobot мы предложили клиентам продукт "три в одном" – конструктор интернет-магазина, эквайринг и фискализацию".

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новости компаний - экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк, технологии