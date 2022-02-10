ПСБ интегрировал Apple Pay и Google Pay в Telegram для бизнеса
© Предоставлено ПСБПСБ
© Предоставлено ПСБ
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. ПСБ создал продукт для приема платежей в Telegram, в котором можно производить оплату не только картой, но и при помощи платежных сервисов Apple Pay и Google Pay, сообщает пресс-служба банка.
Также для продвижения бизнеса в Telegram банк предоставил предпринимателям готовый конструктор интернет-магазина, позволяющий создать его в несколько кликов в формате чат-бота с каталогом товаров и услуг, корзиной заказов и онлайн-оплатой. Ранее это могли сделать только предприниматели, владеющие навыками программирования. Теперь, при помощи нового сервиса ПСБ, это могут сделать и те, у кого нет таких компетенций – всё формируется через web-интерфейс по заранее подготовленному шаблону. Предпринимателю самостоятельно нужно только наполнить витрину своего интернет-магазина, загрузив файл с данными о товарах в формате .xls, .csv или .yml, и направить заявку на привязку к аккаунту эквайринга и фискализации.
"Мы постоянно внедряем решения, позволяющие улучшать банковские сервисы, в том числе расширяя их функционал в популярных мессенджерах. Поэтому мы запустили в Telegram дополнительные опции приема платежей через Apple Pay и Google Pay, значительно упрощающие процедуру оплаты, - сказал Никита Хомутов, директор департамента эквайринга ПСБ. - Совместно с нашим технологическим партнёром компанией Botobot мы предложили клиентам продукт "три в одном" – конструктор интернет-магазина, эквайринг и фискализацию".
26 января, 12:52ПСБ выдал кредиты на 8 млрд рублей в рамках госпрограммы ФОТ 3.0