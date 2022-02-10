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Лавров заявил о готовности обсудить с Трасс российские инициативы

Лавров заявил о готовности обсудить с Трасс российские инициативы - РИА Новости, 10.02.2022

Лавров заявил о готовности обсудить с Трасс российские инициативы

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на встрече с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, что готов обсудить вопросы реализации российских инициатив. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T11:42

2022-02-10T11:42

2022-02-10T11:42

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сергей лавров

лиз трасс

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на встрече с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, что готов обсудить вопросы реализации российских инициатив."Разумеется, наши страны как постоянные члены Совета безопасности ООН, союзники во Второй мировой войне, по итогам которой сложилась современная архитектура безопасности, несут особую ответственность за пресечение негативных тенденций в международных отношениях, выход на взаимоуважительный диалог, на поиск таких решений, которые будут обеспечивать интересы всех без исключения государств", - сказал Лавров перед началом переговоров с Трасс."Это особенно актуально сейчас для региона Евроатлантики. Мы будем готовы обсудить с вами вопросы, касающиеся реализации известных российских инициатив", - добавил глава МИД РФ.В четверг в Москве проходят переговоры глав МИД России и Великобритании. Как отмечали в британском посольстве, Трасс прибыла в российскую столицу для переговоров с Лавровым по Украине.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

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политика, сергей лавров, лиз трасс, россия, великобритания