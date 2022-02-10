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https://ria.ru/20220210/indiya-1772005731.html
Российский посол рассказал о росте расчетов с Индией в нацвалютах
Российский посол рассказал о росте расчетов с Индией в нацвалютах - РИА Новости, 10.02.2022
Российский посол рассказал о росте расчетов с Индией в нацвалютах
Расчеты в национальных валютах уже составляют десятки процентов от общего объема торговых сделок между Россией и Индией, сказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T09:40
2022-02-10T09:40
экономика
нарендра моди
владимир путин
россия
индия
денис алипов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Расчеты в национальных валютах уже составляют десятки процентов от общего объема торговых сделок между Россией и Индией, сказал в интервью РИА Новости назначенный посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.Как отмечалось в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания", Россия и Индия продолжат работу по продвижению взаимных расчетов в национальных валютах."Мы планомерно наращиваем платежи в национальных валютах. Могу сказать, что по состоянию на первое полугодие прошлого года доля рубля в общих расчетах с Индией уже составляет десятки процентов. Причем расчеты в рублях за услуги - это уже больше половины объема. За товары чуть меньше, но все равно десятки процентов", - сказал Алипов.Отвечая на вопрос, правильно ли стоит понимать, что процент сделок, который осуществляется между Россией и Индией в национальных валютах, уже приближается к нескольким десяткам процентов от общего количества сделок, дипломат ответил утвердительно: "Да".
https://ria.ru/20211215/torgovlya-1763839234.html
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экономика, нарендра моди, владимир путин, россия, индия, денис алипов
09:40 10.02.2022
 
Российский посол рассказал о росте расчетов с Индией в нацвалютах

Посол Алипов: расчеты с Индией в нацвалютах составляют десятки процентов от общего объема

© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Tsering Topgyal
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Расчеты в национальных валютах уже составляют десятки процентов от общего объема торговых сделок между Россией и Индией, сказал в интервью РИА Новости назначенный посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.
Как отмечалось в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания", Россия и Индия продолжат работу по продвижению взаимных расчетов в национальных валютах.
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"Мы планомерно наращиваем платежи в национальных валютах. Могу сказать, что по состоянию на первое полугодие прошлого года доля рубля в общих расчетах с Индией уже составляет десятки процентов. Причем расчеты в рублях за услуги - это уже больше половины объема. За товары чуть меньше, но все равно десятки процентов", - сказал Алипов.
Отвечая на вопрос, правильно ли стоит понимать, что процент сделок, который осуществляется между Россией и Индией в национальных валютах, уже приближается к нескольким десяткам процентов от общего количества сделок, дипломат ответил утвердительно: "Да".
Посол России в Индии Денис Алипов - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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Российский посол рассказал о сотрудничестве с Индией по атомной энергетике
 
ЭкономикаНарендра МодиВладимир ПутинРоссияИндияДенис Алипов
 
 
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