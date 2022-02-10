Российский посол рассказал о росте расчетов с Индией в нацвалютах
Посол Алипов: расчеты с Индией в нацвалютах составляют десятки процентов от общего объема
© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
© AP Photo / Tsering Topgyal
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Расчеты в национальных валютах уже составляют десятки процентов от общего объема торговых сделок между Россией и Индией, сказал в интервью РИА Новости назначенный посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.
Как отмечалось в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания", Россия и Индия продолжат работу по продвижению взаимных расчетов в национальных валютах.
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"Мы планомерно наращиваем платежи в национальных валютах. Могу сказать, что по состоянию на первое полугодие прошлого года доля рубля в общих расчетах с Индией уже составляет десятки процентов. Причем расчеты в рублях за услуги - это уже больше половины объема. За товары чуть меньше, но все равно десятки процентов", - сказал Алипов.
Отвечая на вопрос, правильно ли стоит понимать, что процент сделок, который осуществляется между Россией и Индией в национальных валютах, уже приближается к нескольким десяткам процентов от общего количества сделок, дипломат ответил утвердительно: "Да".