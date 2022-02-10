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В Госдуме пообещали сразу же рассмотреть проект индексации военных пенсий
В Госдуме пообещали сразу же рассмотреть проект индексации военных пенсий - РИА Новости, 10.02.2022
В Госдуме пообещали сразу же рассмотреть проект индексации военных пенсий
Комитет Госдумы по обороне, который станет ответственным за законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%, рассмотрит его в приоритетном... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:14
2022-02-10T14:23
общество
госдума рф
россия
пенсия
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне, который станет ответственным за законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%, рассмотрит его в приоритетном порядке, как только он поступит в палату, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Андрей Красов (ЕР).Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило соответствующий законопроект, надбавка будет начислена с 1 января. Также он попросил депутатов Госдумы рассмотреть документ в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные пенсии своевременно и в полном объеме."Сейчас как правительство в установленном порядке направит в Думу документ, мы в приоритетном порядке будем его рассматривать", - сказал Красов.Президент РФ Владимир Путин в конце января предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года. До этого он подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров.
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общество, госдума рф, россия, пенсия
14:14 10.02.2022 (обновлено: 14:23 10.02.2022)
 
В Госдуме пообещали сразу же рассмотреть проект индексации военных пенсий

Депутат Красов: проект индексации военных пенсий будет рассмотрен в приоритетном порядке

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
Пленарное заседание Госдумы РФ
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне, который станет ответственным за законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%, рассмотрит его в приоритетном порядке, как только он поступит в палату, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Андрей Красов (ЕР).
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило соответствующий законопроект, надбавка будет начислена с 1 января. Также он попросил депутатов Госдумы рассмотреть документ в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные пенсии своевременно и в полном объеме.
"Сейчас как правительство в установленном порядке направит в Думу документ, мы в приоритетном порядке будем его рассматривать", - сказал Красов.
Президент РФ Владимир Путин в конце января предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года. До этого он подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров.
Москва - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
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Индексация пенсий и арктический гектар: что изменилось в России с 1 февраля
 
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