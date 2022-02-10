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Правительство подготовило законопроект об индексации военных пенсий
Правительство подготовило законопроект об индексации военных пенсий - РИА Новости, 10.02.2022
Правительство подготовило законопроект об индексации военных пенсий
Правительство подготовило законопроект об индексации пенсий военным на 8,6 процента, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:00
2022-02-10T15:35
общество
россия
михаил мишустин
пенсия
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Правительство подготовило законопроект об индексации пенсий военным на 8,6 процента, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Глава кабмина уточнил, что эту надбавку начислят с 1 января текущего года, как это уже было сделано для остальных пенсионеров.Мишустин также попросил депутатов Госдумы рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные выплаты своевременно и в полном объеме.Ранее поручение об увеличении военных пенсий дал президент России Владимир Путин. Он отметил, что это затронет более 2,6 миллиона человек.
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общество, россия, михаил мишустин, пенсия
13:00 10.02.2022 (обновлено: 15:35 10.02.2022)
 
Правительство подготовило законопроект об индексации военных пенсий

Премьер Мишустин: закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6% уже готов

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Правительство подготовило законопроект об индексации пенсий военным на 8,6 процента, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Такую ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии, пожарные", — сказал он.
Глава кабмина уточнил, что эту надбавку начислят с 1 января текущего года, как это уже было сделано для остальных пенсионеров.
Мишустин также попросил депутатов Госдумы рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные выплаты своевременно и в полном объеме.
Ранее поручение об увеличении военных пенсий дал президент России Владимир Путин. Он отметил, что это затронет более 2,6 миллиона человек.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинПенсия
 
 
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