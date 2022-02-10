https://ria.ru/20220210/immunitet-1772163446.html

Минздрав разрешил испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19

Минздрав разрешил испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19 - РИА Новости, 10.02.2022

Минздрав разрешил испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний кожного теста для определения иммунитета к COVID-19, разработанного специалистами... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T20:35

2022-02-10T20:35

2022-02-10T20:35

общество

татьяна голикова

россия

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний кожного теста для определения иммунитета к COVID-19, разработанного специалистами "Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера" Роспотребнадзора, следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований."Простое слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, реактогенности и специфической активности рекомбинантного аллергена коронавируса SARS-CoV-2 (КоронаДерм-PS) на добровольцах в возрасте 18 и более лет (I-II фаза)", - говорится в документе.Планируется, что в исследовании примут участие 460 пациентов, а завершатся они в апреле 2022 года.В декабре о создании кожного теста для оценки клеточного иммунитета к COVID-19 докладывала главе государства вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

https://ria.ru/20220210/ekspress-test-1772160498.html

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общество, татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)