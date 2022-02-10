Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/immunitet-1772163446.html
Минздрав разрешил испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19
Минздрав разрешил испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19 - РИА Новости, 10.02.2022
Минздрав разрешил испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19
Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний кожного теста для определения иммунитета к COVID-19, разработанного специалистами... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T20:35
2022-02-10T20:35
общество
татьяна голикова
россия
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754092656_0:241:3068:1967_1920x0_80_0_0_d30b04c774a1ddb9110a6464cd015430.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний кожного теста для определения иммунитета к COVID-19, разработанного специалистами "Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера" Роспотребнадзора, следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований."Простое слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, реактогенности и специфической активности рекомбинантного аллергена коронавируса SARS-CoV-2 (КоронаДерм-PS) на добровольцах в возрасте 18 и более лет (I-II фаза)", - говорится в документе.Планируется, что в исследовании примут участие 460 пациентов, а завершатся они в апреле 2022 года.В декабре о создании кожного теста для оценки клеточного иммунитета к COVID-19 докладывала главе государства вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
https://ria.ru/20220210/ekspress-test-1772160498.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754092656_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_dd7eb8f2d1985eeb59796f2751dd0d2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
20:35 10.02.2022
 
Минздрав разрешил испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19

Минздрав разрешил испытания кожного теста для определения иммунитета к COVID-19

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница бактериологической мобильной лаборатории
Сотрудница бактериологической мобильной лаборатории - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний кожного теста для определения иммунитета к COVID-19, разработанного специалистами "Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера" Роспотребнадзора, следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований.
"Простое слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, реактогенности и специфической активности рекомбинантного аллергена коронавируса SARS-CoV-2 (КоронаДерм-PS) на добровольцах в возрасте 18 и более лет (I-II фаза)", - говорится в документе.
Планируется, что в исследовании примут участие 460 пациентов, а завершатся они в апреле 2022 года.
В декабре о создании кожного теста для оценки клеточного иммунитета к COVID-19 докладывала главе государства вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
Вчера, 20:03Распространение коронавируса
Минздрав утвердил постановку диагноза на COVID-19 по экспресс-тесту
 
ОбществоТатьяна ГоликоваРоссияКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала