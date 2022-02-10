https://ria.ru/20220210/gruppirovki-1771983599.html

Глава МВД Венесуэлы обвинил США в связях с преступными группировками

Глава МВД Венесуэлы обвинил США в связях с преступными группировками - РИА Новости, 10.02.2022

Глава МВД Венесуэлы обвинил США в связях с преступными группировками

США стоят за действиями ликвидированной на севере Венесуэлы преступной организации, они ответственны за попытки дестабилизации в стране, заявил министр... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T04:11

2022-02-10T04:11

2022-02-10T04:11

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КАРАКАС, 10 фев - РИА Новости. США стоят за действиями ликвидированной на севере Венесуэлы преступной организации, они ответственны за попытки дестабилизации в стране, заявил министр внутренних дел, юстиции и мира боливарианской республики Ремихио Себальос.Министр добавил, что из таких стран, как США, Колумбия и "некоторых европейских стран", местные преступные организации получают взрывчатку и оружие."Это (действия преступников к западу от Каракаса) усугубило эффекты экономической блокады, которые негативно сказываются на благосостоянии всех граждан", — сказал он.В результате спецоперации Gran Cacique Guaicaipuro II (Великий вождь Гуайкайпуро) в штате Арагуа силовым структурам удалось поймать 13 предполагаемых преступников, пять человек были ликвидированы. Власти изъяли огнестрельное оружие различного калибра и более 1000 патронов к нему.Преступная организация, ликвидированная в рамках этой операции, имела в своем распоряжении девять автоцистерн для раздачи питьевой воды, а также несколько мотоциклов и мощных автомобилей. По словам Себальоса, преступники среди прочего запугивали население, вынуждали покупать их воду и нападали на станции и системы обслуживания самого оживленного в стране междугороднего шоссе Каракас-Валенсия.Министр отметил, что власти теперь идут по следу главного лидера этой преступной группировки Карлоса Энрике Гомеса Родригеса по прозвищу "Эль-Конехо". По информации СМИ, под его руководством находятся от 60 до 200 человек.

https://ria.ru/20220124/afera-1769183048.html

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в мире, сша, венесуэла