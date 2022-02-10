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Глава МВД Венесуэлы обвинил США в связях с преступными группировками
Глава МВД Венесуэлы обвинил США в связях с преступными группировками - РИА Новости, 10.02.2022
Глава МВД Венесуэлы обвинил США в связях с преступными группировками
США стоят за действиями ликвидированной на севере Венесуэлы преступной организации, они ответственны за попытки дестабилизации в стране, заявил министр... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T04:11
2022-02-10T04:11
в мире
сша
венесуэла
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КАРАКАС, 10 фев - РИА Новости. США стоят за действиями ликвидированной на севере Венесуэлы преступной организации, они ответственны за попытки дестабилизации в стране, заявил министр внутренних дел, юстиции и мира боливарианской республики Ремихио Себальос.Министр добавил, что из таких стран, как США, Колумбия и "некоторых европейских стран", местные преступные организации получают взрывчатку и оружие."Это (действия преступников к западу от Каракаса) усугубило эффекты экономической блокады, которые негативно сказываются на благосостоянии всех граждан", — сказал он.В результате спецоперации Gran Cacique Guaicaipuro II (Великий вождь Гуайкайпуро) в штате Арагуа силовым структурам удалось поймать 13 предполагаемых преступников, пять человек были ликвидированы. Власти изъяли огнестрельное оружие различного калибра и более 1000 патронов к нему.Преступная организация, ликвидированная в рамках этой операции, имела в своем распоряжении девять автоцистерн для раздачи питьевой воды, а также несколько мотоциклов и мощных автомобилей. По словам Себальоса, преступники среди прочего запугивали население, вынуждали покупать их воду и нападали на станции и системы обслуживания самого оживленного в стране междугороднего шоссе Каракас-Валенсия.Министр отметил, что власти теперь идут по следу главного лидера этой преступной группировки Карлоса Энрике Гомеса Родригеса по прозвищу "Эль-Конехо". По информации СМИ, под его руководством находятся от 60 до 200 человек.
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в мире, сша, венесуэла
04:11 10.02.2022
 
Глава МВД Венесуэлы обвинил США в связях с преступными группировками

Глава МВД Венесуэлы Себальос заявил, что США причастны к действиям преступных группировок

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкОфицеры Венесуэльской национальной гвардии
Офицеры Венесуэльской национальной гвардии - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Офицеры Венесуэльской национальной гвардии
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КАРАКАС, 10 фев - РИА Новости. США стоят за действиями ликвидированной на севере Венесуэлы преступной организации, они ответственны за попытки дестабилизации в стране, заявил министр внутренних дел, юстиции и мира боливарианской республики Ремихио Себальос.
"Нам удалось ликвидировать опасную банду, которая действовала в районе Техериас, штат Арагуа, в соответствии со стратегией Соединенных Штатов и их теорией хрупкого государства, вместе с Колумбией и другими, из Европы, при участии вероломных предателей Конституции и законов республики здесь, в Венесуэле, которые пытались дестабилизировать мир", — сказал Себальос в комментариях государственному телеканалу Venezolana de Televisión.
Министр добавил, что из таких стран, как США, Колумбия и "некоторых европейских стран", местные преступные организации получают взрывчатку и оружие.
"Это (действия преступников к западу от Каракаса) усугубило эффекты экономической блокады, которые негативно сказываются на благосостоянии всех граждан", — сказал он.
В результате спецоперации Gran Cacique Guaicaipuro II (Великий вождь Гуайкайпуро) в штате Арагуа силовым структурам удалось поймать 13 предполагаемых преступников, пять человек были ликвидированы. Власти изъяли огнестрельное оружие различного калибра и более 1000 патронов к нему.
Преступная организация, ликвидированная в рамках этой операции, имела в своем распоряжении девять автоцистерн для раздачи питьевой воды, а также несколько мотоциклов и мощных автомобилей. По словам Себальоса, преступники среди прочего запугивали население, вынуждали покупать их воду и нападали на станции и системы обслуживания самого оживленного в стране междугороднего шоссе Каракас-Валенсия.
Министр отметил, что власти теперь идут по следу главного лидера этой преступной группировки Карлоса Энрике Гомеса Родригеса по прозвищу "Эль-Конехо". По информации СМИ, под его руководством находятся от 60 до 200 человек.
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