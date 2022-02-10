Глава МВД Венесуэлы обвинил США в связях с преступными группировками
Глава МВД Венесуэлы Себальос заявил, что США причастны к действиям преступных группировок
Офицеры Венесуэльской национальной гвардии
КАРАКАС, 10 фев - РИА Новости. США стоят за действиями ликвидированной на севере Венесуэлы преступной организации, они ответственны за попытки дестабилизации в стране, заявил министр внутренних дел, юстиции и мира боливарианской республики Ремихио Себальос.
"Нам удалось ликвидировать опасную банду, которая действовала в районе Техериас, штат Арагуа, в соответствии со стратегией Соединенных Штатов и их теорией хрупкого государства, вместе с Колумбией и другими, из Европы, при участии вероломных предателей Конституции и законов республики здесь, в Венесуэле, которые пытались дестабилизировать мир", — сказал Себальос в комментариях государственному телеканалу Venezolana de Televisión.
"Это (действия преступников к западу от Каракаса) усугубило эффекты экономической блокады, которые негативно сказываются на благосостоянии всех граждан", — сказал он.
В результате спецоперации Gran Cacique Guaicaipuro II (Великий вождь Гуайкайпуро) в штате Арагуа силовым структурам удалось поймать 13 предполагаемых преступников, пять человек были ликвидированы. Власти изъяли огнестрельное оружие различного калибра и более 1000 патронов к нему.
Преступная организация, ликвидированная в рамках этой операции, имела в своем распоряжении девять автоцистерн для раздачи питьевой воды, а также несколько мотоциклов и мощных автомобилей. По словам Себальоса, преступники среди прочего запугивали население, вынуждали покупать их воду и нападали на станции и системы обслуживания самого оживленного в стране междугороднего шоссе Каракас-Валенсия.
Министр отметил, что власти теперь идут по следу главного лидера этой преступной группировки Карлоса Энрике Гомеса Родригеса по прозвищу "Эль-Конехо". По информации СМИ, под его руководством находятся от 60 до 200 человек.