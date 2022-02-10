https://ria.ru/20220210/gramotnost-1772037895.html

Жители Липецкой области проверили свою финансовую грамотность

Жители Липецкой области проверили свою финансовую грамотность - РИА Новости, 10.02.2022

Жители Липецкой области проверили свою финансовую грамотность

Более 16 тысяч липчан приняли участие в региональном онлайн – зачёте "Узнай свой уровень финансовой грамотности" в 2021 году, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:00

2022-02-10T12:00

2022-02-10T11:59

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

грамотность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771133967_0:45:3070:1772_1920x0_80_0_0_cf220ae2b6e58519716b86b0236cc30f.jpg

ЛИПЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Более 16 тысяч липчан приняли участие в региональном онлайн – зачёте "Узнай свой уровень финансовой грамотности" в 2021 году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, итогом проведения тестирования стала не только индивидуальная оценка уровня финансовой грамотности каждого участника, но и в целом выявление тематик, знания по которым необходимо подтянуть жителям региона.Артамонов отметил, что в текущем году также пройдут финансовые онлайн – тесты, по 4 направлениям: "Кредитование", "Финансовая безопасность", "Инвестирование", "Финансовое планирование".

https://ria.ru/20220207/tochka-1771509524.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, игорь артамонов, грамотность