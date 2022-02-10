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Липецкая область
https://ria.ru/20220210/gramotnost-1772037895.html
Жители Липецкой области проверили свою финансовую грамотность
Жители Липецкой области проверили свою финансовую грамотность - РИА Новости, 10.02.2022
Жители Липецкой области проверили свою финансовую грамотность
Более 16 тысяч липчан приняли участие в региональном онлайн – зачёте "Узнай свой уровень финансовой грамотности" в 2021 году, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:00
2022-02-10T11:59
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
грамотность
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ЛИПЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Более 16 тысяч липчан приняли участие в региональном онлайн – зачёте "Узнай свой уровень финансовой грамотности" в 2021 году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, итогом проведения тестирования стала не только индивидуальная оценка уровня финансовой грамотности каждого участника, но и в целом выявление тематик, знания по которым необходимо подтянуть жителям региона.Артамонов отметил, что в текущем году также пройдут финансовые онлайн – тесты, по 4 направлениям: "Кредитование", "Финансовая безопасность", "Инвестирование", "Финансовое планирование".
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липецкая область, игорь артамонов, грамотность
12:00 10.02.2022
 

Жители Липецкой области проверили свою финансовую грамотность

© Depositphotos / InsideCreativeHouseОнлайн – зачет "Узнай свой уровень финансовой грамотности"
Онлайн – зачет Узнай свой уровень финансовой грамотности - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Depositphotos / InsideCreativeHouse
Онлайн – зачет "Узнай свой уровень финансовой грамотности"
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Более 16 тысяч липчан приняли участие в региональном онлайн – зачёте "Узнай свой уровень финансовой грамотности" в 2021 году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, итогом проведения тестирования стала не только индивидуальная оценка уровня финансовой грамотности каждого участника, но и в целом выявление тематик, знания по которым необходимо подтянуть жителям региона.
Артамонов отметил, что в текущем году также пройдут финансовые онлайн – тесты, по 4 направлениям: "Кредитование", "Финансовая безопасность", "Инвестирование", "Финансовое планирование".
"Повышение финансовой грамотности – это важная социальная задача. Сегодня крайне важно, чтобы любой человек владел современными финансовыми инструментами и умел планировать личный и семейный бюджет, свои расходы, адекватно оценивать существующие риски и правильно вкладывать деньги", - сказал Артамонов.
В Липецкой области откроются более 90 Точек роста - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 16:42Липецкая область
В Липецкой области откроются более 90 "Точек роста"
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамоновграмотность
 
 
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