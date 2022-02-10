https://ria.ru/20220210/google-1772054839.html

ФАС признала Google нарушителем антимонопольного законодательства

ФАС признала Google нарушителем антимонопольного законодательства - РИА Новости, 10.02.2022

ФАС признала Google нарушителем антимонопольного законодательства

ФАС пришла к выводу, что установленные Google правила YouTube ущемляют интересы пользователей и ограничивают конкуренцию на смежных рынках, сообщили в... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:05

2022-02-10T13:05

2022-02-10T14:09

google

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. ФАС пришла к выводу, что установленные Google правила YouTube ущемляют интересы пользователей и ограничивают конкуренцию на смежных рынках, сообщили в ведомстве.В частности, там назвали правила видеохостинга по блокировке контента непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми."Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий", — отметили в ФАС.Компанию признали нарушителем антимонопольного законодательства, ведомство определит для нее штраф во время административного расследования.В декабре прошлого года Google стала первой в истории России компанией, на которую суд наложил оборотный штраф. С IT-гиганта взыскали более 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Ранее, без учета этого решения, общая сумма штрафов Google составляла 58 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210907/google-1749067646.html

https://ria.ru/20220112/shtrafy-1767548617.html

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google, федеральная антимонопольная служба (фас россии)