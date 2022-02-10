https://ria.ru/20220210/glavvrach-1772117467.html

В Подмосковье нашли тело пропавшего главврача Обуховской больницы

В Подмосковье нашли тело пропавшего главврача Обуховской больницы - РИА Новости, 10.02.2022

В Подмосковье нашли тело пропавшего главврача Обуховской больницы

Тело главного врача подмосковной Обуховской больницы Вадима Евдокимова нашли в реке без признаков насильственной смерти, он задохнулся при утоплении, сообщили... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T16:54

2022-02-10T16:54

2022-02-10T16:58

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тело главного врача подмосковной Обуховской больницы Вадима Евдокимова нашли в реке без признаков насильственной смерти, он задохнулся при утоплении, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка СК РФ.Евдокимов ушел из дома утром воскресенья, с того момента на связь он больше не выходил."В ходе проведения поисковых работ тело главного врача Обуховской городской больницы было обнаружено без видимых признаков насильственной смерти в реке Клязьма. Согласно заключению эксперта, причиной смерти мужчины стала механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей при утоплении", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220210/ubiystvo-1772109391.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье)