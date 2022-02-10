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В Подмосковье нашли тело пропавшего главврача Обуховской больницы
В Подмосковье нашли тело пропавшего главврача Обуховской больницы - РИА Новости, 10.02.2022
В Подмосковье нашли тело пропавшего главврача Обуховской больницы
Тело главного врача подмосковной Обуховской больницы Вадима Евдокимова нашли в реке без признаков насильственной смерти, он задохнулся при утоплении, сообщили... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T16:54
2022-02-10T16:54
2022-02-10T16:58
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тело главного врача подмосковной Обуховской больницы Вадима Евдокимова нашли в реке без признаков насильственной смерти, он задохнулся при утоплении, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка СК РФ.Евдокимов ушел из дома утром воскресенья, с того момента на связь он больше не выходил."В ходе проведения поисковых работ тело главного врача Обуховской городской больницы было обнаружено без видимых признаков насильственной смерти в реке Клязьма. Согласно заключению эксперта, причиной смерти мужчины стала механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей при утоплении", - сказали в ведомстве.
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происшествия, московская область (подмосковье)
16:54 10.02.2022 (обновлено: 16:58 10.02.2022)
В Подмосковье нашли тело пропавшего главврача Обуховской больницы
Тело пропавшего главврача подмосковной больницы Евдокимова нашли в реке
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тело главного врача подмосковной Обуховской больницы Вадима Евдокимова нашли в реке без признаков насильственной смерти, он задохнулся при утоплении, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка СК РФ.
Евдокимов ушел из дома утром воскресенья, с того момента на связь он больше не выходил.
"В ходе проведения поисковых работ тело главного врача Обуховской городской больницы было обнаружено без видимых признаков насильственной смерти в реке Клязьма. Согласно заключению эксперта, причиной смерти мужчины стала механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей при утоплении", - сказали в ведомстве.