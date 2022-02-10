В американском конгрессе появилась "Полиция Гаспачо"

16:11 10.02.2022 (обновлено: 18:17 10.02.2022)
Американская конгрессвумен перепутала гестапо с гаспачо
Член палаты представителей США Грин обвинила спикера Пелоси в создании "полиции гаспачо"
© AP Photo / Jose Luis MaganaЧлен палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
© AP Photo / Jose Luis Magana
Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американская конгрессвумен Марджори Грин во время интервью телеканалу One America News перепутала гестапо — политическую полицию в нацистской Германии — и блюдо из андалусской кухни гаспачо, когда критиковала спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.
"Мало того что у нас есть тюрьма округа Колумбия, которая является гулагом округа Колумбия, но теперь у нас есть полиция гаспачо Нэнси Пелоси, которая шпионит за членами конгресса, шпионит за законодательной работой, которую мы проводим, шпионит за нашими сотрудниками и за американскими гражданами", — заявила Грин.
Gazpacho police? This is exactly why you should never do an interview on an empty stomach. #gazpachopolice pic.twitter.com/lFZc72lQmD— Darwin James (@DarwinUnhinged) February 10, 2022
Один из пользователей твиттера, выложивший видео на своей странице, с иронией прокомментировал высказывание конгрессвумен, предположив, что женщина допустила ошибку из-за того, что "давала интервью на голодный желудок".
Сама Грин тоже пошутила у себя в твиттере: "Для тех, кто незаконно следит за членами конгресса, не будет супа, но их отправят в гуляш". Goulash созвучно в английском языке со словом Gulag.
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