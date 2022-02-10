https://ria.ru/20220210/gestapo-1772106260.html

В американском конгрессе появилась "Полиция Гаспачо"

Американская конгрессвумен перепутала гестапо с гаспачо - РИА Новости, 10.02.2022

В американском конгрессе появилась "Полиция Гаспачо"

Американская конгрессвумен Марджори Грин во время интервью телеканалу One America News перепутала гестапо — политическую полицию в нацистской Германии — и блюдо РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T16:11

2022-02-10T16:11

2022-02-10T18:17

в мире

нэнси пелоси

округ колумбия

гулаг

сша

конгресс сша

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американская конгрессвумен Марджори Грин во время интервью телеканалу One America News перепутала гестапо — политическую полицию в нацистской Германии — и блюдо из андалусской кухни гаспачо, когда критиковала спикера палаты представителей Нэнси Пелоси."Мало того что у нас есть тюрьма округа Колумбия, которая является гулагом округа Колумбия, но теперь у нас есть полиция гаспачо Нэнси Пелоси, которая шпионит за членами конгресса, шпионит за законодательной работой, которую мы проводим, шпионит за нашими сотрудниками и за американскими гражданами", — заявила Грин.Один из пользователей твиттера, выложивший видео на своей странице, с иронией прокомментировал высказывание конгрессвумен, предположив, что женщина допустила ошибку из-за того, что "давала интервью на голодный желудок".Сама Грин тоже пошутила у себя в твиттере: "Для тех, кто незаконно следит за членами конгресса, не будет супа, но их отправят в гуляш". Goulash созвучно в английском языке со словом Gulag.

https://ria.ru/20220208/ukraina-1771611070.html

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в мире, нэнси пелоси, округ колумбия, гулаг, сша, конгресс сша