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Суд в Гааге подтвердил получение заявления о "геноциде мигрантов" в Польше
Суд в Гааге подтвердил получение заявления о "геноциде мигрантов" в Польше - РИА Новости, 10.02.2022
Суд в Гааге подтвердил получение заявления о "геноциде мигрантов" в Польше
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге получил заявление о "геноциде мигрантов" в Польше и рассмотрит его, подтвердили РИА Новости в пресс-службе инстанции. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T20:54
2022-02-10T21:34
в мире
белоруссия
польша
гаага
госпогранкомитет белоруссии
мвд белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ПАРИЖ, 10 янв - РИА Новости, Анастасия Иванова. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге получил заявление о "геноциде мигрантов" в Польше и рассмотрит его, подтвердили РИА Новости в пресс-службе инстанции.Ранее глава белорусского центра "Системная правозащита", которая представляет интересы польского военнослужащего Эмиля Чечко в Белоруссии, сообщил, что суд в Гааге принял к рассмотрению заявление с просьбой возбудить дело о геноциде мигрантов в Польше."Мы можем подтвердить, что мы получили заявление, поскольку заявитель сам обнародовал этот факт. Как и в случае со всеми подобными заявлениями, мы проанализируем представленные материалы в соответствии с Римским статутом и с полной независимостью и беспристрастностью", - сообщили в суде.Там отметили, что в качестве первого шага суд оценит, содержатся ли в обращении аспекты, которые находятся вне его юрисдикции."Как только мы примем решение о соответствующем следующем шаге, мы сообщим об этом заявителю и объясним причины нашего решения", - сказали в пресс-службе МУС.Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что польский военный Чечко 1996 года рождения был задержан 16 декабря в пограничной полосе. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему приходилось стрелять в мигрантов. МВД Белоруссии проинформировало, что приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему может грозить до 10 лет заключения, он объявлен в розыск. В Следственном комитете Белоруссии заявили, что Чечко известно об убийстве на границе в Польше более 240 мигрантов.
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в мире, белоруссия, польша, гаага, госпогранкомитет белоруссии, мвд белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
20:54 10.02.2022 (обновлено: 21:34 10.02.2022)
 
Суд в Гааге подтвердил получение заявления о "геноциде мигрантов" в Польше

Гаагский суд подтвердил получение заявления о "геноциде мигрантов" в Польше на границе

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterСотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией
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ПАРИЖ, 10 янв - РИА Новости, Анастасия Иванова. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге получил заявление о "геноциде мигрантов" в Польше и рассмотрит его, подтвердили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Ранее глава белорусского центра "Системная правозащита", которая представляет интересы польского военнослужащего Эмиля Чечко в Белоруссии, сообщил, что суд в Гааге принял к рассмотрению заявление с просьбой возбудить дело о геноциде мигрантов в Польше.
"Мы можем подтвердить, что мы получили заявление, поскольку заявитель сам обнародовал этот факт. Как и в случае со всеми подобными заявлениями, мы проанализируем представленные материалы в соответствии с Римским статутом и с полной независимостью и беспристрастностью", - сообщили в суде.
Там отметили, что в качестве первого шага суд оценит, содержатся ли в обращении аспекты, которые находятся вне его юрисдикции.
"Как только мы примем решение о соответствующем следующем шаге, мы сообщим об этом заявителю и объясним причины нашего решения", - сказали в пресс-службе МУС.
Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что польский военный Чечко 1996 года рождения был задержан 16 декабря в пограничной полосе. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему приходилось стрелять в мигрантов. МВД Белоруссии проинформировало, что приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему может грозить до 10 лет заключения, он объявлен в розыск. В Следственном комитете Белоруссии заявили, что Чечко известно об убийстве на границе в Польше более 240 мигрантов.
Польский военнослужащий Эмиль Чечко на пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
Вчера, 12:33
Беглый польский солдат Чечко рассказал, что лично расстреливал мигрантов
 
В миреБелоруссияПольшаГаагаГоспогранкомитет БелоруссииМВД БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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