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Суд в Гааге принял заявление о заведении дела о геноциде мигрантов в Польше
Суд в Гааге принял заявление о заведении дела о геноциде мигрантов в Польше - РИА Новости, 10.02.2022
Суд в Гааге принял заявление о заведении дела о геноциде мигрантов в Польше
Глава белорусского центра "Системная правозащита" сообщил, что суд в Гааге принял к рассмотрению заявление с просьбой возбудить дело о геноциде мигрантов в... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:59
2022-02-10T13:08
в мире
польша
белоруссия
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
мвд белоруссии
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МИНСК, 10 фев - РИА Новости. Глава белорусского центра "Системная правозащита" сообщил, что суд в Гааге принял к рассмотрению заявление с просьбой возбудить дело о геноциде мигрантов в Польше.Ранее в январе организация "Системная правозащита", которая представляет интересы попросившего убежище польского военнослужащего Эмиля Чечко в Белоруссии, сообщила, что прокурору международного уголовного суда в Гааге подготовлено и направлено заявление с прошением возбудить уголовное дело по статье "О геноциде и преступлениях против человечности" в отношении беженцев со стороны Польши и Литвы. Правозащитный центр подготовил письмо совместно с Чечко как свидетелем."Двадцать четвертого января мы получили ответ из Гааги о том, что наше заявление принято", - сказал Беляков на пресс-конференции.Он отметил, что сейчас важно, чтобы было проведено независимое расследование по данному факту. По его мнению, за возведением капитальных заграждений на границе Польша пытается спрятать следы преступлений.Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что этот польский военный 1996 года рождения был задержан 16 декабря в пограничной полосе. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему приходилось стрелять в мигрантов. МВД Белоруссии проинформировало, что приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему может грозить до 10 лет заключения, он объявлен в розыск. В Следственном комитете Белоруссии заявили, что Чечко известно об убийстве на границе в Польше более 240 мигрантов.На границе Белоруссии и Польши последние месяцы скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20220113/simvol-1767718936.html
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в мире, польша, белоруссия, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, мвд белоруссии
12:59 10.02.2022 (обновлено: 13:08 10.02.2022)
 
Суд в Гааге принял заявление о заведении дела о геноциде мигрантов в Польше

Гаагский трибунал принял заявление с просьбой возбудить дело о геноциде мигрантов в Польше

© AP Photo / Mike CorderВерховный суд Нидерландов в Гааге
Верховный суд Нидерландов в Гааге - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Mike Corder
Верховный суд Нидерландов в Гааге
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 фев - РИА Новости. Глава белорусского центра "Системная правозащита" сообщил, что суд в Гааге принял к рассмотрению заявление с просьбой возбудить дело о геноциде мигрантов в Польше.
Ранее в январе организация "Системная правозащита", которая представляет интересы попросившего убежище польского военнослужащего Эмиля Чечко в Белоруссии, сообщила, что прокурору международного уголовного суда в Гааге подготовлено и направлено заявление с прошением возбудить уголовное дело по статье "О геноциде и преступлениях против человечности" в отношении беженцев со стороны Польши и Литвы. Правозащитный центр подготовил письмо совместно с Чечко как свидетелем.
"Двадцать четвертого января мы получили ответ из Гааги о том, что наше заявление принято", - сказал Беляков на пресс-конференции.
Он отметил, что сейчас важно, чтобы было проведено независимое расследование по данному факту. По его мнению, за возведением капитальных заграждений на границе Польша пытается спрятать следы преступлений.
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Госпогранкомитет Белоруссии ранее сообщил, что этот польский военный 1996 года рождения был задержан 16 декабря в пограничной полосе. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в Белоруссии "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему приходилось стрелять в мигрантов. МВД Белоруссии проинформировало, что приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему может грозить до 10 лет заключения, он объявлен в розыск. В Следственном комитете Белоруссии заявили, что Чечко известно об убийстве на границе в Польше более 240 мигрантов.
На границе Белоруссии и Польши последние месяцы скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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